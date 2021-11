SpellForce III Reforced, la version console repoussée à 2022

En août dernier, Grimlore Games et THQ Nordic annonçaient un portage sur consoles de salon de SpellForce III, sous-titré Reforced. Cette version pour les PlayStation et Xbox devait arriver le 7 décembre prochain, en même temps qu'une mise à jour gratuite sur PC rajoutant les améliorations techniques et graphiques.

Malheureusement pour les joueurs sur consoles, il faudra patienter encore davantage, la date de sortie de SpellForce III Reforced est désormais fixée au 8 mars 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Cependant, les joueurs PC vont avoir droit à cette update avec un jour d'avance par rapport à la date initiale, le 6 décembre 2021 donc. Elle inclura des mécaniques de gameplay remaniées et des factions retravaillées, des arbres de compétences revisités, des améliorations pour les quêtes, le mode coopératif, la distribution de loot et l'équilibrage, un hub totalement revu et la correction de bugs dans la campagne.

En plus de cela, les joueurs pourront découvrir une nouvelle carte en Escarmouche, un mode Aventure similaire au mode Jeu Libre avec 20 heures de contenu additionnel et une grande rejouabilité, le tout compatible avec la coopération, du PvP Aventure Escarmouche, un mode Arène sans fin, le support des mods dans les modes Aventure et Arène, la compatibilité avec les manettes ou encore une interface utilisateur améliorée.

Enfin, les studios rappellent que les joueurs sur consoles pourront craquer au lancement pour les deux extensions, Soul Harvest et Fallen God, qui seront vendues 19,99 € chacune sur les boutiques en ligne (PlayStation Store et Microsoft Store), rajoutant à chaque fois une trentaine d'heures de jeu en solo et de nouvelles unités. Une SpellForce III Reforced Complete Edition sera aussi disponible contre 59,99 €, avec tout le contenu, mais vous pouvez déjà précommander le jeu de base à 39,99 € sur Amazon.