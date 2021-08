SpellForce III Reforced annoncé sur consoles, une mise à jour gratuite sur PC prévue

En décembre 2017, après des années d'attente, Grimlore Games et THQ Nordic lançait SpellForce III, nouveau jeu de rôle et de stratégie en temps réel de la franchise, faisant office de préquelle au premier volet. Le titre est pour l'instant uniquement disponible sur PC, mais il va avoir droit à sa version pour consoles de salon prochainement.

Les studios ont en effet dévoilé cette semaine SpellForce III Reforced, à destination des PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le titre bénéficiera d'un gameplay et d'une interface adaptés aux manettes, et pour tout le reste, pas de changements. Les joueurs seront plongés dans une histoire de dark fantasy en solo pour une durée de vie d'une vingtaine d'heures, avec la possibilité de créer son personnage et de choisir ses compétences, de lever sa propre armée, de rencontrer des compagnons, de diriger une faction Elfe, Orc ou Humaine et même de se lancer dans une campagne en coopération ou de participer à des batailles en ligne.

La date de sortie de SpellForce III Reforced est fixée au 7 décembre 2021 sur les consoles de salon de Sony et Microsoft, le titre coûtera 39,99 €. Les joueurs pourront également retrouver à cette date les extensions Soul Harvest et Fallen God sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, contre 19,99 € chacune. Un pack avec le jeu et ses contenus additionnels sera quant à lui proposé pour 59,99 €. Enfin, si vous avez déjà SpellForce III sur PC, vous aurez droit à une mise à jour Reforced Edition gratuite, le 7 décembre également.