Splatoon 3 : de nouveaux amiibo dévoilés en parallèle d'un Grand Festival pour les 2 ans du jeu

En début d'année, Nintendo a enfin sorti le deuxième DLC payant de Splatoon 3 intitulé Tour de l'Ordre, proposant une expérience roguelite au sein de ce lieu en nous faisant incarner l'Agent 8. Le système saisonnier s'est lui poursuivi avec la Saison du soleil 2024, voir la vidéo ci-dessous, qui se terminera le 31 août et a ajouté quelques nouveautés pour ne pas changer, dont le stage Gare Aiguillat et les armes Multisperceur V et Sabrifrice menthe. La fin du support du jeu semble proche, une page du catalogue in-game affichant un message remerciant la communauté d'avoir joué, et ce n'est pas l'annonce du moment qui va faire penser le contraire.

En effet, un Grand Festival approche pour célébrer les deux ans du jeu, qui a tout d'une ultime célébration avec ses 72 heures de festivités et son Splatfest ayant comme choix le passé, le présent ou le futur. Quoi qu'il en soit, les joueurs ont donc rendez-vous du vendredi 13 septembre à 2h00 au lundi 16 septembre à 1h59 pour participer. Sa bande-annonce met en scène, littéralement, les trois groupes de chanteuses que sont les Calamazones, Tentacool et Tridenfer.

Et à ce sujet, de nouveaux packs d'amiibo ont pour l'occasion été dévoilés. Après ceux des Tridenfer justement, c'est un Set de la tour de l'Ordre avec Perle et Coralie, ainsi qu'un Set d'Alterna avec Ayo et Oly qui vont sortir le 5 septembre, juste avant ce Grand Festival. Les fans devraient être ravis !

