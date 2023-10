Splatoon 3 : les bonus fashion offerts par les amiibo des Tridenfer dévoilés dans une vidéo qui pulse

Splatoon 3 contenu d'occuper régulièrement de nombreux joueurs à travers le monde avec ses saisons de contenu et va avoir droit à un deuxième DLC au printemps 2024 baptisé Tour de l'Ordre. Pour le moment, c'est donc la Saison des averses 2023 qui est active, mais ce qui nous intéresse à présent, ce sont les amiibo que Nintendo avait dévoilés lorsqu'il avait présenté cette dernière en août, ceux du groupe Tridenfer.

Toujours prévus pour une sortie le 17 novembre à l'unité ou regroupés dans un pack trio en fonction des régions, ces figurines NFC représentant les trois membres du groupe que sont Pasquale, Angie et Raimi permettront évidemment de débloquer du contenu in-game une fois scannées. C'est ce dernier qui est présenté dans la vidéo du jour sur fond de leur chanson Til Depth Do Us Part. Il sera donc possible d'obtenir de l'équipement permettant de ressembler à ces personnages, oui même pour Raimi, et de prendre des photos aux côtés de nos idoles. Dommage que le sarouel d'Angie n'ait pas été inclus.

Vous pouvez précommander ce pack d'amiibo des Tridenfer à la Fnac et chez Micromania au prix de 46,99 € ou chez Cdiscount pour 49,99 €.

