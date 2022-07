Star Ocean: The Divine Force présente ses personnages principaux Raymond et Laeticia en vidéos

La fin d'année promet d'être chargée en termes de nouveautés vidéoludiques, notamment du côté de Square Enix qui sortira bien des jeux, dont Star Ocean: The Divine Force ou Star Ocean 6 pour les Japonais. Nous avons récemment appris sa date de sortie, eu droit à du gameplay et plusieurs nouveaux personnages principaux ont également été introduits. Pour mieux nous présenter les protagonistes que nous contrôlerons, l'éditeur débute ce jeudi la diffusion de vidéos dédiées à chacun d'eux, en commençant par Raymond Lawrence et Laeticia Aucerius, avec au choix le doublage anglais ou japonais.

Les séquences sont assez courtes, mais nous permettent de découvrir quelques scènes inédites, alors ne boudons pas notre plaisir.

Raymond Lawrence est l'un des deux principaux protagonistes parmi lesquels choisir dans Star Ocean: The Divine Force. Originaire de la planète non fédérée de Verguld et capitaine du navire marchand Ydas, on le trouve souvent se précipitant imprudemment dans des situations impliquant ses amis et son travail.

Laeticia Aucerius est l'un des deux principaux protagonistes parmi lesquels choisir dans Star Ocean: The Divine Force. C'est la princesse du royaume d'Aucerius avec une personnalité rayonnante et résolue, et des compétences remarquables avec les doubles lames.

