Star Ocean The Second Story R officialisé, ce sera finalement un remake en 2,5D sortant en physique !

Comme bien souvent lors des Nintendo Direct, Square Enix en a profité pour annoncer plusieurs projets inédits et pas des moindres, avec Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres d'un côté et Star Ocean The Second Story R. Bon, ce dernier avait fuité, mais en dehors d'un logo, nous ne savions absolument rien à son sujet et présumions qu'il s'agirait encore d'un remaster. Finalement, c'est un remake à la direction artistique étonnante auquel nous aurons droit et qui sortira en boîte ! Nous sommes clairement gagnants au change. Voici sa première bande-annonce :

C'est donc bien le jeu de 1998 paru sur PlayStation première du nom qui va bénéficier d'un remake, dont les illustrations inédites ont été réalisées par Yukihiro Kajimoto, illustrateur de la licence, tandis que la bande-son a été réarrangée par son compositeur d'origine, Motoi Sakuraba. Nous aurons le choix entre un doublage anglais et japonais, les voix du casting d'origine étant de retour, le tout avec des sous-titres en français, italien, allemand et espagnol, qu'il faudra toutefois télécharger via une mise à jour au lancement. Un choix bien curieux...

Star Ocean The Second Story R reprend vie grâce au charme de la 2.5D, qui allie de superbes environnements en 3D à des personnages en pixel art, et propose à la fois un RPG classique et une expérience de gameplay moderne. Les joueuses et les joueurs y retrouveront une partie des éléments qui ont rendu le jeu d'origine mémorable, ainsi que des éléments de gameplay inédits, comme des combats frénétiques en temps réel et des mécaniques permettant d'user de stratégie, une progression de l'équipe personnalisable grâce à une gamme de compétences, notamment la cuisine, le travail du métal, et bien d'autres encore. Trois nouveaux modes de difficultés ont également été ajoutés : « TERRE », soit l'expérience de jeu classique, « GALAXIE », pour les personnes cherchant un défi à relever, et « UNIVERS » pour les personnes expérimentées désirant mettre leurs talents à l'épreuve. L'histoire commence lorsque Claude, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l'annonçait une ancienne prophétie. Les joueuses et les joueurs commenceront leur aventure avec Claude ou avec Rena. Leur choix modifiera les évènements et les alliés disponibles. Ils en apprendront davantage sur leurs compagnons grâce au système unique d'actions privées, qui leur permettra de nouer relations avec eux et de débloquer différentes fins.

Star Ocean The Second Story R sortira en fin d'année, le 2 novembre 2023 sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam). Si cette dernière plateforme n'aura droit à qu'à du numérique, des éditions physiques sont bien prévues ailleurs ! Les éditions standards coûteront 49,99 € (chez Amazon par exemple), tandis qu'un gros collector va lui être facturé 209,99 €, exclusif à la boutique en ligne de Square Enix.

Édition collector Édition standard du jeu Star Ocean The Second Story R.

Boîte de l'édition collector avec :

Bande originale édition collector de Star Ocean The Second Story R ;



Artbook de SStar Ocean The Second Story R ;



Collection de mini-plaques en acrylique de Star Ocean The Second Story R.

Enfin, voici les bonus de précommande qui vont pouvoir être obtenus par tous :

Épée longue de la Fédération pangalactique ;

Poings forestiers ;

Anneau de l'aube ;

Ensemble d'objets de soin (Fruits rouges x20 + Potion de résurrection x20).

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels du jeu en page suivante.