Star Ocean: The Second Story R, un logo en fuite pour le remaster du deuxième volet de la saga

La licence Star Ocean a fait un retour en fin d'année dernière avec un sixième volet numéroté (du moins au Japon), Star Ocean: The Divine Force. Square Enix semble bien décidé à rendre accessible tous les épisodes sur les plateformes actuelles, surtout celles de Sony, car après le portage sur PS4 de Star Ocean: Till the End of Time (le 3e), Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster (le 4e) et le remaster Star Ocean: First Departure R (le 1er), c'est visiblement Star Ocean: The Second Story qui va faire son retour.

Ce sont nos confrères de RPGSite qui ont rapporté la découverte du logo d'un certain Star Ocean: The Second Story R sur le site officiel de Square Enix à l'adresse suivante : « https://support.na.square-enix.com/images/title_banner/title_banner_19285.jpg », visuel qui a depuis été retiré. Comme son nom semble l'indiquer, il s'agirait donc d'un remaster du deuxième épisode sorti en 1998 dans l'Archipel et pas avant 2000 en Europe, voire d'un remake en étant extrêmement chanceux.

Le choix de son intitulé est pour le moins étrange, puisqu'un remake PSP existe, Star Ocean: The Second Evolution, alors pourquoi ne pas faire comme pour le premier jeu et repartir de cette version plus récente ? Eh bien, peut-être parce qu'une remastérisation de la déclinaison PS1 existe déjà au Japon sur PS4 et PSVita (juste un upscale des graphismes). Nous le ressortir sans trop d'effort avec une traduction ne coûterait donc pas trop cher à l'éditeur tout en permettant à davantage de joueurs occidentaux d'en profiter. S'il prend le même chemin que Star Ocean: First Departure R, il pourrait donc sortir sur PS4 et Switch.

Bref, wait & see, mais en cette période estivale d'annonces, nous ne devrions pas avoir à patienter trop longtemps avant de connaître le fin mot de l'histoire. Star Ocean: The Divine Force est quant à lui vendu 30,62 € sur Amazon.