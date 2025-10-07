Star Wars: Beyond Victory débarque en réalité mixte sur Meta Quest 3 dès aujourd'hui

Star Wars: Beyond Victory est désormais disponible sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S, apportant l’univers de la saga directement dans nos salons. Meta et Lucasfilm proposent une expérience en réalité mixte ambitieuse, pensée pour fusionner monde virtuel et environnement réel. Le résultat donne naissance à un concept singulier, à mi-chemin entre aventure narrative, diorama interactif et jouet holographique.

Développé par ILM Immersive, le projet nous plonge à une époque marquée par le règne de l’Empire. Nous y suivons l’histoire de Volo Bolus, un jeune pilote décidé à se faire un nom dans la galaxie. L’univers est peuplé de visages familiers, dont Sebulba, doublé par Lewis MacLeod, et Fode, interprété par Greg Proops. Le casting vocal réunit également Bobby Moynihan, Fin Argus et Lilimar Hernandez, contribuant à une narration soignée et fidèle à l’esprit Star Wars.

L’expérience repose sur une structure originale mêlant plusieurs approches. Au-delà des séquences en VR immersive, où nous prenons place dans un cockpit (pas en vue à la première personne, ndlr) ou explorons des environnements galactiques, Star Wars: Beyond Victory exploite pleinement la réalité mixte. Notre espace physique devient un véritable plateau de jeu, transformé par l’ajout d’hologrammes interactifs. Nous pouvons disposer des figurines virtuelles, des véhicules ou des personnages emblématiques afin de créer nos propres scènes dans la pièce, comme si un playset holographique prenait vie autour de nous.

Grâce aux capacités du Meta Quest 3 et du Quest 3S, Beyond Victory affiche un rendu fluide, combinant passthrough haute résolution et immersion VR. Aucun accessoire externe n’est requis : la reconnaissance de l’environnement et le suivi des mouvements suffisent à faire fonctionner l’expérience. Le tout est conçu pour offrir une transition naturelle entre réalité et fiction, sans rupture visuelle.

Pour Meta, cette sortie marque une étape importante dans sa stratégie autour de la réalité mixte. Après des initiatives comme First Encounters ou Demeo MR, la firme s’appuie sur une licence emblématique pour séduire un public plus large. L’objectif est clair : démontrer que la XR ne se limite pas à la VR classique, mais peut aussi réinventer la manière de jouer et d’interagir avec un espace familier. Ce mélange de jeu vidéo, de narration et de manipulation d’objets virtuels s’adresse autant aux passionnés de la saga qu’à ceux qui découvrent la réalité mixte.

Star Wars: Beyond Victory est disponible dès maintenant sur le Meta Quest Store, exclusivement pour les casques Meta Quest 3 et Quest 3S au prix de 19,99 euros. Aucun portage n’a été annoncé pour d’autres plateformes telles que PlayStation VR2 ou SteamVR. Les premiers retours évoquent une exécution visuelle aboutie et une intégration fluide des éléments holographiques, confirmant une nouvelle fois l’expertise de ILM Immersive dans ce domaine. Reste à savoir si cette approche hybride saura s’imposer comme un modèle pour les futures expériences XR grand public.