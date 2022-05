Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords annoncé sur Switch avec une sortie imminente

Cette nuit, la Star Wars Celebration 2022 a été l'occasion pour Respawn Entertainment et Electronic Arts de dévoiler Star Wars Jedi: Survivor, la suite des aventures de Cal Kestis. Mais ce n'est pas la seule annonce vidéoludique qui a eu lieu. Plus discrètement, ce sont Nintendo et Aspyr qui ont partagé un trailer de Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, un évident portage à destination de la Switch du jeu d'Obsidian Entertainment.

Le premier KOTOR ayant déjà été porté sur la console de Big N., cette annonce n'a en effet rien de surprenant. Ainsi, ce Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords est d'ores et déjà daté au 8 juin sur l'eShop et sera vendu 14,99 $. Un bundle des deux épisodes sera également proposé au même moment. Par ailleurs, sachez qu'il est possible d'y jouer indépendamment.

Cinq années après les évènements du récompensé Star Wars Knights of the Old Republic, les seigneurs Sith ont placé les Jedi au bord de l'extinction et sont sur le point d'écraser l'Ancienne République. Avec l'Ordre Jedi en ruines, le seul espoir de la République est un Jedi isolé, aux abois pour se remettre en phase avec la Force. En tenant le rôle de ce Jedi, vous ferez face à la décision la plus grave de la galaxie : suivre la lumière ou succomber pour le côté obscur...

Ce qu'il est intéressant de relever, c'est la mention d'un DLC restauré à venir. En effet, à l'époque, Obsidian n'avait pas eu le temps d'achever certains contenus, laissés infinis dans le code du jeu. Les fans ont depuis créé un mod sur PC et il semble donc que les possesseurs d'une Switch pourront en profiter d'ici peu. Cela soulève évidemment pas mal de questions, mais nous ne tarderons pas à avoir la réponse avec une sortie aussi proche.

Aspyr Media travaille par ailleurs sur un remake total à destination de la PS5 et des PC de Star Wars: Knights of the Old Republic, qui reste encore bien mystérieux. Si vous souhaitez revivre certaines épopées d'antan, Star Wars Jedi Knight Collection et Star Wars Racer & Commando Combo sont en vente sur Amazon pour moins de 30 euros.