Star Wars: Squadrons vendu 40 €, EA explique pourquoi

En fin d'année, Star Wars: Squadrons sortira sur ordinateurs et consoles de salon, il s'agit pour rappel d'un jeu de tir et d'action à la première personne nous plongeant dans des batailles spatiales épiques aux commandes des vaisseaux emblématiques de la saga créée par George Lucas.

Le jeu est vendu 39,99 €, les précommandes sont ouvertes, et certains joueurs se demandent pourquoi le titre n'est pas affiché plus cher, comme d'habitude, d'autant qu'il ne proposera aucune microtransaction. Lors d'un rapport financier, le COO Blake Jorgensen a expliqué ce choix tarifaire.

Les jeux ont tous des échelles différentes, et la plupart de nos jeux ont actuellement une échelle énorme. Nous avons conçu ce jeu pour vraiment nous concentrer sur ce que nous avons entendu des consommateurs, à savoir que l'un de leurs plus grands fantasmes est de pouvoir piloter un chasseur X-Wing, un TIE-Fighter et se retrouver dans un combat aérien. Il n'a pas donc l'étendue de certains de nos jeux, mais c'est toujours un jeu incroyable et c'est pourquoi nous avons choisi de le tarifer à un niveau légèrement inférieur, pour permettre également qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes possible, qui ont ce fantasme en tant que fans de Star Wars.

Nous avons différencié les prix pour des jeux comme Plants vs Zombies, parce que nous savions qu'ils s'adressaient à un public plus jeune, par exemple, ou qu'ils n'avaient peut-être pas la profondeur de tous les modes de jeu que vous pourriez voir dans un Ultimate Team de FIFA ou Madden.