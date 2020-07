Star Wars: The Old Republic, le MMORPG free-to-play culte enfin disponible sur Steam

Les MMORPG ayant traversé les âges ne sont pas si nombreux que ça, alors en étant toujours actif depuis son lancement en décembre 2011, Star Wars: The Old Republic fait partie des vétérans. Pourtant, la production Electronic Arts n'était disponible que via Origin jusqu'à présent, rendant son téléchargement un peu moins évident que via les plateformes traditionnelles pour les simples curieux. Bonne nouvelle, dans la continuité de son ouverture vers la plateforme de Valve, EA vient de rendre Star Wars: The Old Republic disponible sur Steam. Il est toujours accessible en free-to-play, avec du contenu tout de même réservé aux abonnés s'acquittant d'un forfait de 12,99 € par mois.

Si vous n'êtes pas familiers avec l'univers du MMORPG, voici son descriptif officiel.

Star Wars: The Old Republic est le seul jeu en ligne massivement multijoueur avec une option Free to Play qui vous place au cœur de votre propre saga Star Wars narrative. Incarnez un Jedi, un Sith, un chasseur de primes ou un des nombreux rôles célèbres de Star Wars et explorez la galaxie lointaine, très lointaine, plus de 3000 ans avant les films classiques. Avec 5 extensions narratives, incarnez le héros de votre propre aventure Star Wars en choisissant votre voie du côté lumineux ou obscur de la Force.

Créez votre héritage - Prenez des décisions lourdes de conséquences tout au long de votre périple et devenez le héros de votre propre saga Star Wars. Le jeu comprend une histoire interactive avec des dialogues cinématiques et un doublage complet pour tous les personnages du jeu.

Un monde en plein essor vous attend - Depuis plus de 8 ans, les joueurs ont pu vivre leurs propres histoires Star Wars. Avec sa dernière extension Onslaught, Star Wars: The Old Republic continue d’offrir du contenu en continu grâce à des mises à jour régulières.

8 classes jouables - Vous préférez l’élégance d’un sabre laser ou la fiabilité d’un bon blaster à vos côtés ? Faites votre choix parmi 8 rôles iconiques et laissez votre trace sur la galaxie ! Chaque classe possède une histoire unique qui vous permet de créer votre propre histoire Star Wars.

Explorez de nombreuses planètes - Explorez Hoth, Tatooine, Aldérande, et plus de 20 autres planètes uniques et vivantes pour vivre des aventures palpitantes !

Gameplay multijoueur - Rassemblez vos alliés pour faire face à des boss ennemis dans les Zones litigieuses et les Opérations, ou affrontez d'autres joueurs dans les Zones de guerre, les Arènes ou les missions Chasseur galactique en JcJ !

Forteresses galactique - Besoin d’une pause dans les voyages et les aventures intergalactiques ? Détendez-vous et relaxez-vous avec notre système de logement de joueur appelé Forteresses galactiques ! Qu’elle surplombe les dunes sablonneuses de Tatooine, le paysage urbain lumineux de Nar Shaddaa ou les montagnes paisibles d’Alderaan, il y a une forteresse pour tout le monde. Ces destinations et bien d’autres sont disponibles pour votre propre foyer galactique !

Marché du cartel - Seuls les objets les plus désirables peuvent se frayer un chemin vers le marché du cartel, le rassemblement incontournable des marchandises les plus recherchées de la galaxie. Les joueurs qui souhaitent acheter des objets ici devront acheter de la monnaie en jeu appelée pièces du cartel. Apprenez-en plus sur l’utilisation des pièces du cartel sur notre page Pièces du cartel.

Avantages des abonnés - Star Wars: The Old Republic propose un abonnement optionnel qui vous permet de vivre l’expérience Star Wars au maximum. Les avantages incluent une limite de niveau fixée à 75 et l’accès aux dernières extensions : Onslaught, Knights of the Eternal Throne et Knights of the Fallen Empire. De plus, vous recevrez chaque mois des pièces du cartel, une augmentation d’EXP et plus encore. Vous trouverez plus d’informations sur les avantages des abonnés sur notre page Abonné.