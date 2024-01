Steam : Valve prend des mesures pour les jeux avec du contenu généré par l'IA

L'intelligence artificielle est aujourd'hui partout, l'outil est multifonction et permet d'améliorer le quotidien des utilisateurs dans un tas de domaines, mais concernant l'art, le sujet est plus délicat. Certains créateurs n'hésitent pas à utiliser l'IA pour générer du contenu sans trop de fouler, trompant les utilisateurs, et ça, Valve veut à tout prix l'éviter.

La société de Gabe Newell vient de prendre des mesures concernant les jeux vidéo publiés sur Steam et utilisant du contenu généré par IA. Désormais, les développeurs sont obligés de signaler si du contenu a été créé grâce à l'intelligence artificelle, et si oui, comment l'IA a été utilisée. Une règle simple, détaillée juste ici :

Contenu prégénéré : tout type de contenu (images, code, sons, etc.) créé à l'aide de l'IA pendant le développement. Conformément à l'accord de distribution Steam, vous vous engagez à ce que votre jeu n'inclue pas de contenu illégal ou contrevenant aux droits d'autrui, et que celui-ci soit en accord avec vos ressources marketing. Lors du processus d'évaluation, nous évaluerons le contenu de votre jeu généré par l'IA de la même manière que le contenu non généré par l'IA. Nous vérifierons également que votre jeu tient ses engagements.

Contenu généré en direct : tout type de contenu créé à l'aide de l'IA pendant que le jeu est en cours d'exécution. En plus de respecter les règles précédemment énoncées pour le contenu prégénéré, vous devrez indiquer les garde-fous mis en place afin qu'aucun contenu illégal ne soit généré par l'IA.

Concernant ce contenu illégal, Steam met à jour son overlay en jeu afin de permettre aux joueurs de signaler ces dérives facilement. Valve explique qu'il a pris ces décisions après de longues discussions, la firme est bien consciente que le sujet est compliqué et peut mettre dans l'embarras certains développeurs. Valve n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de revoir ces règles évoluent à l'avenir.

Il y a cependant un point sur lequel la firme est catégorique : le contenu pour adultes à caractère sexuel généré en direct par l'IA. Si Steam vend des titres clairement pornographiques depuis quelques années déjà, le contenu live pour adultes avec de l'intelligence artificielle, c'est non, la plateforme stipule que « nous ne sommes pas en mesure de publier ce type de contenu pour le moment ».

