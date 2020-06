Steam : Valve muet face au Black Lives Matter, des développeurs retirent leurs jeux

Le mouvement Black Lives Matter a repris de l'ampleur ce mois-ci suite à la mort de George Floyd, tué par un policier aux États-Unis. De nombreuses personnalités ont soutenu la lutte contre le racisme, de même que des éditeurs et développeurs, parfois en donnant de l'argent à des associations, ou simplement en publiant un message sur les réseaux sociaux. Des messages parfois vides de sens, mais au moins, cela donne une bonne image de la firme.

Cependant, Valve a décidé de rester totalement muet face au mouvement Black Lives Matter, et cela n'est pas du goût de certains développeurs indépendants, qui sont montés au créneau sur Steam et sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Julian Glander, qui a décidé de retirer ses jeux de la plateforme, sans oublier de publier un message assassin :

Au cours des dernières semaines, Steam et Valve ont choisi de ne pas aborder le mouvement Black Lives Matter, ne faisant même pas une déclaration large et générique sur la justice raciale. Il est clair comme jamais que les propriétaires de cette plateforme se sentent redevables à une base de joueurs masculins blancs en colère. Cela me rend particulièrement triste, car je pense que certaines de ces personnes sont celles qui ont le plus besoin d'entendre le message de Black Lives Matter. Évidemment, en tant qu'entreprise, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve le fait que mes jeux soient associés à la plateforme Steam embarrassant et un peu nauséabond.

Ses jeux ART SQOOL et Lovely Weather We’re Having ont donc été retirés de la plateforme de Valve, et plusieurs autres développeurs de jeux PC ont suivi le pas, comme Gabriel Koenig de Ghost Time Games, dont Test Tube Titans n'est désormais plus achetable sur Steam, tandis que Dan Sanderson va rendre First Winter gratuit sur la plateforme. Pour ce dernier cas, Dan Sanderson affirme que son jeu ne lui rapporte plus grand-chose, au contraire de celui de Gabriel Koenig :

Abandonner Steam n'était pas une décision que j'ai prise à la légère. Je fais des ventes d'environ 1 000 $ par mois ces derniers temps, et laisser ça derrière moi me met mal à l'aise. Mais si je continuais à profiter de leur magasin, je serais complice de leur silence sur la haine.

Ces jeux étant très confidentiels, il y a de fortes chances que Valve ne change pas son fusil d'épaule après cette affaire.