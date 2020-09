Steelseries annonce l’Arctis 9 Wireless, dernier héritier de la gamme

C’est donc un nouveau casque haut de gamme qui rejoint la grande et belle famille des Arctis de Steelseries. Avec un nom aussi prestigieux, le nouvel Arctis 9 Wireless a un rang et des obligations à tenir. Ne vous étonnez donc pas si ce nouveau venu ressemble comme deux gouttes d’eau à ses congénères, en particulier l’Arctis 9X. Nous retrouvons chez ces deux spécimens le même sens du design ainsi que des fonctionnalités très proches.

Le véritable intérêt de l’Arctis 9 Wireless vient du fait qu’il se destine aux joueurs PlayStation et PC. Et si le casque passe sous le nez des utilisateurs de Switch et Xbox One, il se prépare toutefois pour la future génération de console puisque l’Arctis 9 Wireless garantit sa compatibilité avec la future PS5.

Du reste, le dernier-né de la série Arctis nous promet une connexion sans fil de 2,4 GHz pour assurer un son fidèle et sans perte. La possibilité d’utiliser un appareil Bluetooth et en plus de la source du casque fait aussi partie des bonnes fonctionnalités disponibles sur l’Arctis 9 Wireless. Notons également la présence d’un micro intégré rétractable avec la technologie ClearCast qui réduit la nuisance des bruits qui vous entoure.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Arctis 9 Wireless, pas de problème. Nous vous avons concocté un test déjà disponible dans nos colonnes (voir plus bas). En parlant de disponibilité, Steelseries a gardé le meilleur pour la fin puisque vous pouvez vous procurer le casque dès maintenant pour 199,99 € sur le site du constructeur.

Si vous êtes plutôt amateur de la Xbox One, Steelseries a aussi pensé à vous avec l’Arctis 9X disponible pour 315,73 €.

