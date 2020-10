SteelSeries dévoile de nouveaux casques et tapis aux couleurs de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est sans doute le jeu le plus attendu de cette fin d'année 2020, il fait déjà tourner la tête des joueurs, et les constructeurs s'en donnent à cœur joie pour surfer sur cette hype. SteelSeries vient ainsi de lancer son programme Limited Edition, avec des accessoires pour gamers au design créé par des artistes populaires, et des casques et tapis de souris Cyberpunk 207.

Sans plus attendre, voici les produits présentés par SteelSeries :

Cyberpunk 2077 – Arasaka, Militech, Kang Tao et Cyberpunk 2077

En tant que partenaire audio officiel de CD Projekt Red et Cyberpunk 2077, SteelSeries a créé quatre nouveaux ensembles d'accessoires pour accompagner la ligne originale de casques et de produits de la marque Cyberpunk 2077. Les tapis de souris Militech, Arasaka et Kang Tao QcK L sont parfaitement assortis aux booster packs Arctis Pro inspirés des trois factions du jeu. SteelSeries a également créé un nouveau QcK L reprenant le design de la pochette du jeu. Lauren Asta

Lauren Asta est une artiste itinérante, spécialisée dans l'illustration, le street art et les peintures murales. Son but est de transmettre des informations, légères ou plus sérieuses selon leur contenu, de manière attrayante et animée. « Créer des œuvres d'art me permet de stimuler visuellement un public », a déclaré Lauren Asta. « Et si j'ai de la chance, de les inspirer avec mes personnages qui font ce qu'ils font le mieux : faire preuve d'humour sur l'expérience humaine. » Dune Haggar

Dune Haggar est un artiste graphique qui vit dans le sud-ouest de l'Australie. Il aime personnaliser les équipements des geeks, les skateboards, les guitares peintes à la main et les vêtements. Dune imagine des paysages, des personnages et des thèmes bizarres, puis les efface avant que tout ne devienne trop fou. Brock Hofer

Brock Hofer est un artiste numérique basé au Canada. Ses dessins de monstres, créés dès son plus jeune âge l’ont conduit vers une carrière croissante de dessinateur pour des clients du monde entier.

Alors, quels casque ou tapis de souris vous font rêver ? SteelSeries ne communique pas sur les prix ni les dates de lancement, mais ces accessoires créés par les artistes seront disponibles en quantité limitée, et l'Arctis 1 Cyberpunk 2077 Netrunner Edition est déjà proposé à 129,99 € à la Fnac.