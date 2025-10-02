SteelSeries lance l'Arctis Nova Elite, « le premier casque gaming sans fil certifié Hi-Res au monde »

SteelSeries, la marque e-sport d’origine qui fusionne jeu vidéo et culture, dévoile aujourd’hui un casque révolutionnaire destiné aux joueurs en quête de performances dignes d’un audiophile. Voici l’Arctis Nova Elite, le premier casque gaming sans fil certifié Hi-Res au monde.

Une nouvelle catégorie « luxe » sur le marché des casques de jeu





Animée par la volonté de redéfinir l’industrie, la marque s’est fixé un objectif simple : réinventer le meilleur casque de jeu haut de gamme de la planète et le porter à un tout nouveau niveau. Avant ce lancement, un son sans fil Hi-Res dans un casque gaming n’était tout simplement pas possible – la technologie n’existait pas, et la capacité de connecter, mixer et jouer jusqu’à quatre sources (PC, console, Bluetooth, entrée ligne) simultanément n’était qu’une idée sur papier.

Ce casque inaugure la certification Hi-Res Wireless pour le jeu, avec une transmission 96 kHz/24 bits en 2,4 GHz et Bluetooth, alimentée par le nouveau GameHub et le codec LC3+ de nouvelle génération. Des haut-parleurs de 40 mm en fibre de carbone offrent une précision inédite sur une plage de 10 Hz à 40 kHz, avec un anneau en laiton pour une rigidité et une réponse « piston » exceptionnelles.

Grâce à la technologie exclusive OmniPlay, les joueurs peuvent connecter simultanément un PC, une PlayStation et une Xbox, et mixer l’audio de quatre sources (PC, console, Bluetooth, auxiliaire) sans perte de clarté. Trois ports USB-C permettent de relier tous les systèmes. Il est ainsi possible de discuter sur Discord, d’être dans un lobby de jeu et de regarder TikTok en même temps.

Les autres points clés du SteelSeries Arctis Nova Elite :

Application Arctis avec plus de 200 préréglages audios spécifiques aux jeux, ajustables à la volée.

Meilleure réduction de bruit active (ANC) du secteur, microphones 32 kHz/16 bits avec suppression de bruit IA bloquant jusqu’à 97 % des sons ambiants.

Système d’alimentation « Infinite Power » à double batterie pour une autonomie illimitée.

Le design danois élégant, co-conçu avec le designer Jacob Wagner, marie minimalisme scandinave, matériaux haut de gamme (châssis tout métal, molette en métal, coussinets à mémoire de forme) et confort ergonomique pour une immersion luxueuse.

Combien coûte le SteelSeries Arctis Nova Elite ?





Le casque SteelSeries Arctis Nova Elite est disponible depuis le 30 septembre 2025 au prix de 649,99 €. Vous pouvez retrouver d'autres casques SteelSeries Arctis, plus abordables, sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.