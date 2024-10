Subnautica 2 : un premier aperçu aussi enchanteur que terrifiant et une excellente nouvelle pour l'Accès Anticipé

En 2014, Unknown Worlds Entertainment lançait sur PC en Accès Anticipé son jeu de survie sous-marine sur une planète extraterrestre, Subnautica, dont la version finale ne sera sortie qu'en 2018. De nombreux portages ont depuis eu lieu, ainsi qu'une suite stand-alone, Subnautica: Below Zero. Depuis, le studio a été racheté par Krafton et nous apprenions il y a près d'un an qu'un nouveau jeu de la licence était en développement, devant voir le jour durant la première moitié de l'année 2025. En février, un bilan financier de l'éditeur faisait craindre le pire concernant Subnautica 2, avant que les développeurs ne rassurent les joueurs. Nous n'avions toutefois rien vu du projet jusqu'à ce jeudi soir et la diffusion de sa première bande-annonce.

C'est durant le Xbox Partner Preview que cette nouvelle aventure sous-marine s'est dévoilée avec une bonne nouvelle pour les joueurs de la marque, puisque Subnautica 2 sortira donc en Accès Anticipé sur Xbox Series X|S via la fonctionnalité Game Preview du Xbox Game Pass, en plus des PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) en 2025. Ce nouvel épisode permettra de jouer en coopération jusqu'à quatre joueurs pour explorer l'océan, crafter des outils, construire des bases et évidemment se retrouver face à de terrifiantes créatures.

Vous trouverez ci-dessous les premières informations en provenance de la page Steam du jeu, ainsi qu'une poignée de visuels.

Aventure de survie sous-marine qui se déroule dans un tout nouveau monde océanique extraterrestre, Subnautica 2 constitue un nouveau chapitre dans l'univers de Subnautica développé par Unknown Worlds. Nouveau monde, nouvelle aventure - Un nouveau monde vous attend, aux côtés d'une histoire totalement inédite. Vous êtes un pionnier voyageant vers un monde lointain, mais quelque chose ne tourne pas rond. Pourtant l'I.A. du vaisseau insiste sur l'importance de poursuivre la mission. Et ce monde est bien trop dangereux pour que les humains puissent espérer y survivre... À moins que vous ne changiez l'essence même de l'être humain. Quelles créatures, intelligentes ou non, attendent votre venue ?

Explorez avec des amis - Jouez en solo ou avec trois amis en coop multijoueur en ligne. Que vous décidiez d'explorer des ruines mystérieuses, de construire des bases personnalisées ou de vous engouffrer encore plus loin dans les profondeurs insondables de ce monde, cette planète mettra au défi votre ingéniosité et votre aptitude à vous adapter... de manières tout aussi curieuses qu'inattendues.

Fabriquez des submersibles, des outils et des bases - Pour survivre, vous devrez utiliser les outils adéquats. En plus d'objets de base, tels que votre scanner et votre lampe torche, vous trouverez des schémas pour des submersibles, des équipements et des outils plus hi-tech. Les bases sont encore plus personnalisables grâce à un système de construction remanié. De nouveaux instruments vous permettront de vous adapter davantage à ce monde.

Découvrez de nouveaux biomes tout aussi divers que variés - Des falaises sous-marines vertigineuses aux champs de coraux luxuriants, ce monde extraterrestre foisonne de biomes tout aussi chatoyants que spectaculaires. Chacun d'eux regorge d'écosystèmes variés et de créatures uniques. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Le monde est en proie à un déséquilibre palpable. Que s'est-il passé ici ? Que vous est-il arrivé ? Et plus important encore, où êtes-vous ?

Étudiez des formes de vie mystérieuses - Découvrez un monde riche truffé de formes de vie mystérieuses, du plus petit des poissons au plus colossal des Léviathans. Scannez les créatures pour en apprendre plus à leur sujet. Utilisez votre bioéchantillonneur pour prélever des échantillons en vue de les étudier. À mesure que vous ce monde se dévoilera, vous ferez évoluer votre génétique pour que votre corps s'adapte aux impératifs de la survie.

Survivez à des profondeurs terrifiantes - Ce monde est tout aussi gigantesque que profond. Aventurez-vous au-delà de la sécurité des étendues d'eau peu profonde pour vous engouffrer au cœur de ténèbres inconnues. Mille et une merveilles et menaces vous attendent dans chaque coin et recoin. Pour survivre à cette planète, vous devrez repousser vos limites et percer les secrets de ce monde étrange.

À propos de l'équipe - Subnautica 2 est développé par Unknown Worlds, un petit studio entièrement en distanciel, dont les origines remontent au mod Natural Selection de Half-Life en 2002. C'est également le créateur du premier Subnautica. L'équipe est répartie aux quatre coins du globe : aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Islande, en Autriche, en Australie, au Canada, en Indes et dans bien d'autres pays encore.

Développement en accès anticipé - Subnautica 2 sera disponible en accès anticipé. En d'autres termes, lors de sa sortie, le jeu sera toujours en développement actif. Vous rencontrerez donc peut-être des bugs, des fonctionnalités inachevées ou encore des soucis de performances. Nous ajouterons des biomes, des créatures, des objets à créer et des éléments narratifs à mesure que nous progresserons. Rejoignez-nous lors de l'accès anticipé et aidez-nous à façonner l'avenir de Subnautica 2.

