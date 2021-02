Subnautica: Below Zero, la suite du jeu d'exploration sous-marine tient sa date de sortie

Subnautica a séduit un tas de joueurs, le titre d'Unknown World Entertainment nous invitait pour rappel à explorer les fonds marins d'une planète inconnue. Une suite est en cours de développement, elle est déjà jouable sur PC en Early Access, mais l'éditeur Bandai Namco dévoile aujourd'hui la date de sortie.

Subnautica: Below Zero sera donc disponible le 14 mai 2021 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5, Xbox Series X | S, Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Sur la console de Nintendo, le premier jeu sera même inclus. Le but sera toujours d'explorer la planète 4546B, sur terre comme sous l'eau, et de crafter un tas d'objets pour survivre et découvrir les mystères de ce lieu si étrange, au travers d'une histoire inédite.

Rendez-vous donc en mai prochain pour découvrir Subnautica: Below Zero sur toutes ces plateformes. En attendant, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus, et précommander le jeu à 29,99 € sur Amazon.