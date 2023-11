Subnautica : une suite officialisée, mais il va falloir patienter très longtemps

Unknown Worlds Entertainment se sera fait une belle réputation avec Subnautica, un jeu de survie sous-marin sorti à l'origine en 2014 en Early Access puis en version finale quatre ans plus tard. Un stand-alone, Subnautica: Below Zero, a vu le jour en 2021, mais le studio a laissé la franchise de côté pour développer Moonbreaker, un jeu de stratégie avec des figurines en accès anticipé depuis plus d'un an.

Cependant, les amateurs de fonds marins vont être ravis, une suite à Subnautica vient d'être officialisée par Krafton ! L'éditeur sud-coréen, propriétaire du studio, vient de dévoiler son dernier bilan financier et entre plusieurs projets, il dévoile « The Next Subnautica », un jeu d'aventure et de survie développé par Unknown Worlds et prévu pour sortir dans la première moitié de 2025. Oui, il faudra être patient...

Pour l'instant, il faut se contenter de ces informations, les développeurs continuent de plancher sur Moonbreaker, toujours en Early Access, il faudra sans doute attendre que le prochain Subnautica entre en pleine phase de production pour avoir d'autres nouvelles. Pour patienter jusqu'à la sortie de ce nouvel opus, vous pouvez retrouver Subnautica: Below Zero à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.