Super Mario 3D All Stars : un revendeur britannique annule toutes ses précommandes à cause de stocks insuffisants

Il semblerait que tout ne soit pas rose concernant la collection Super Mario 3D All Stars. Annoncée à l’occasion du 35e anniversaire du plombier moustachu en plus de Super Mario Bros 35 ou de contenu en partenariat avec Animal Crossing: New Horizons, la compilation se fait désirer... peut être un peu trop. En effet, le revendeur britannique Base.com a dû annuler toutes ses précommandes, faute de stocks insuffisants. Ce dernier a donc envoyé un e-mail à ses clients pour les informer de la mauvaise nouvelle. Le revendeur a également affirmé que « Nintendo et ses partenaires britanniques ne sont pas en mesure de nous donner l'assurance que davantage de stocks seront disponibles après la sortie ».

Le mail stipule ainsi :

Nous venons d'être informés de notre distribution pour Super Mario 3D All-stars (Nintendo Switch) et elle est extrêmement insuffisante. C'est très décevant et c'est avec grand regret que nous devons vous informer que nous ne serons pas en mesure de traiter votre commande le jour de la sortie. De plus, comme Nintendo et ses partenaires britanniques ne sont pas en mesure de nous donner l'assurance que davantage de stocks seront disponibles après la sortie , nous avons pris la regrettable décision d'annuler toutes les commandes.

C’est donc un nouveau désarroi pour les fans, certains s’étaient également plaints de l’absence de Super Mario Galaxy 2 de la compilation. L’éditeur nippon n’a toujours pas expliqué pourquoi la compilation est une édition limitée. Il faut donc espérer que le même phénomène ne se produise pas dans d’autres pays.

