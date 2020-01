Super Smash Bros. Ultimate : le Fighters Pass Vol. 2 est disponible à l'achat, faisons le point !

Le 16 janvier dernier, nous avons appris la venue d'un Fighters Pass Vol. 2 dans Super Smash Bros. Ultimate. Sans surprise, il est possible de se procurer aujourd'hui, 29 janvier 2020, ce nouveau pack. Bien évidemment, nous ne savons pas quels sont/seront les prochains combattants, mais en attendant de plus amples informations, faisons le point !

La firme japonaise stipule :

Le Fighters Pass Vol. 2, qui vous permet d'acheter à l'avance plusieurs sets de combattant téléchargeables, est disponible à l'achat ! Il inclut les six sets de combattant dont la distribution est prévue pour s'échelonner jusqu'en 2021. En bonus exclusif, vous recevrez un costume pour combattant Mii composé du casque et de l'équipement archéoniques de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Combattez sans distinction anciens rivaux et nouveaux arrivants !

Note : le Fighters Pass n'est pas inclus dans le Fighters Pass Vol. 2.

Sets de combattants à venir

Chacun des sets de combattant comprend :

Un nouveau combattant

Un nouveau stage

De nouvelles pistes musicales

Notes :

- La distribution des sets devrait s'échelonner jusqu'en 2021.

- Le contenu d'un set ne sera disponible qu'après la sortie de celui-ci.

- Chaque set sera également disponible à l'achat individuellement.

- La date de sortie et le contenu de chaque set seront annoncés ultérieurement dans ce fil d'actualité et sur le site officiel.

Bonus exclusif

Costume pour combattant Mii

Casque archéonique

Équipement archéonique (pour épéistes Mii)

Après achat, ces articles seront disponibles dans la section Combattants Mii des extras.