Super Smash Bros. Ultimate : y aura-t-il un Fighters Pass Vol. 3 ?

Cinq personnages additionnels sont déjà disponibles dans Super Smash Bros. Ultimate, le dernier en date étant Byleth de Fire Emblem: Three Houses. Nous savons depuis peu que six autres vont arriver d'ici décembre 2021, et tous seront réunis dans un Fighters Pass Vol. 2 déjà disponible à l'achat.

Le directeur de développement Masahiro Sakurai a accordé une interview à Famitsu au sujet de l'exclusivité Switch, évoquant notamment son processus créatif pour le choix et la modélisation des combattants. Il annonce ici que les six DLC seront les derniers, et qu'après le onzième personnage additionnel, il n'y aura plus de mise à jour pour Super Smash Bros. Ultimate. Pas de Fighters Pass Vol. 3 en vue, mais après tout, le deuxième devrait déjà nous occuper en 2020 et 2021.



Il déclare aussi ne pas penser à l'après-SSBU, tout comme Nintendo, car cela les détournerait trop de leurs obligations en cours et les empêcherait d'accomplir leur vision pour Super Smash Bros. Ultimate. Masahiro Sakurai précise que ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de suite à la série, mais qu'elle n'est juste pas à l'ordre du jour, car il ne travaille que sur un projet à la fois. Vous l'aurez compris, après la fin du suivi du jeu l'année prochaine, il faudra de nouveau être patient pour un éventuel nouvel épisode.