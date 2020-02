Super Smash Bros. Ultimate : « il y a trop de personnages de Fire Emblem », même Sakurai le dit

Le mois dernier, Nintendo a annoncé la venue de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate, une nouvelle qui n'a pas forcément été bien accueillie par la communauté. Les joueurs pointaient alors du doigt la trop grande présence de combattants issus de Fire Emblem, et équipés d'épées. Et sur ces points, même Masahiro Sakurai est d'accord !

Dans un entretien accordé à Famitsu et relayé en anglais par Siliconera, le directeur de la franchise explique que ce n'est pas lui qui choisit les personnages additionnels de Super Smash Bros. Ultimate en fonction de ses préférences, et que dans le cas de Byleth, l'équipe a décidé d'inclure un combattant d'un jeu actuellement très joué sur Switch, Fire Emblem: Three Houses. Mais à l'origine, les développeurs avaient d'abord envisagé de rajouter un personnage d'un titre en cours de développement, dont Masahiro Sakurai garde évidemment le nom secret. Mais même pour lui, il y a trop de personnages de la franchise de Fire Emblem et utilisant des lames pour se battre, bien qu'il y ait des subtilités dans le gameplay :

Il y a trop de personnages de Fire Emblem. Et il y a trop de personnages avec des épées. Moi aussi, je comprends. Cependant, ces choses sont déjà décidées, alors nous allons de l'avant. Les choses auxquelles je devrais penser sont ailleurs. Puisqu'il y a trop d'épéistes, nous leur faisons tous avoir leurs propres tactiques qui sont uniques au combattant.

Pour rappel, Byleth est disponible dans Super Smash Bros. Ultimate depuis le 29 janvier dernier, avec une mise à jour 7.0.0, et désormais, les joueurs espèrent un peu plus de variété dans les combattants additionnels avec le Fighters Pass Vol. 2, qui proposera six personnages au fil des prochains mois.