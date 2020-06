Super Smash Bros. Ultimate : Min Min d'ARMS viendra cracher du feu à la fin du mois, le Vault Boy de Fallout et d'autres costumes Mii dévoilés

Après un premier Fighters Pass de 5 personnages qui a pris fin avec l'arrivée de Byleth de Fire Emblem: Three Houses, Nintendo a annoncé qu'un Fighters Pass Vol.2 verrait le jour et prolongerait la durée de vie du jeu de combat cross-over jusqu'à la fin 2021. La première arrivante de cette nouvelle vague nous vient d'ARMS, comme annoncé en mars dernier, et vient d'être présentée par Masahiro Sakurai au cours d'une longue présentation comme il en a le secret, enregistrée le 2 mai dernier. Oui, c'est une femme et vous la connaissez sans doute si vous avez déjà joué à cette autre exclusivité Nintendo, car il s'agit de Min Min.

Masahiro Sakurai a donc d'abord expliqué la situation particulière dans laquelle lui et ses équipes ont dû travailler en raison du confinement au Japon, tout en nous montrant rapidement son cadre de vie, très sobre. Après un petit topo sur le gimmick principal d'ARMS, à savoir les bras extensibles de ses personnages, il est entré dans le vif du sujet avec la révélation de Min Min via une cinématique très classe dans laquelle Captain Falcon a carrément eu droit à un nouveau doublage par Ryō Horikawa (le seiyū de Vegeta si vous ne devez retenir qu'un de ses rôles).

Pour en revenir à Min Min, la raison de son choix vient du producteur d'ARMS qui en a fait la demande, et cela n'a apparemment pas été une tâche aisée que de l'incorporer au roster. En plus de pouvoir étendre ses bras, il est possible de la faire se déplacer pendant qu'elle les utilise, et même de modifier leur trajectoire. Petite originalité qui lui est propre, A et B servent respectivement à utiliser chacun de ses bras pour déchaîner de puissants combos. Si elle excelle à distance, le combat rapproché ne sera donc pas son fort ni les ennemis attaquant depuis les airs. Son bras droit peut de plus être changé entre un anneau Ramram, l'Électrochoc (une grosse boule pouvant être chargée d'électricité) et le Dragon, l'arme qu'elle a déjà au bras gauche, capable de tirer un puissant laser et disposant même d'une version améliorée.

Elle peut également saisir l'opposant avec ses deux bras et ses attaques disposent de tout un tas de variantes, dont des coups aériens. Pour autant, cette pro du kung-fu est aussi capable d'asséner de puissants coups de pied, de quoi surprendre après une glissade ou en plein saut. D'ailleurs son Saut à propulsion lui permet de fuir rapidement les attaques ou de s'en servir de grappin pour éviter de tomber du stage. Enfin, son Smash final contient une cinématique avec tous les combattants d'ARMS, du plus bel effet.

Elle sera livrée avec l'arène Stade Spring et ses drones apportant des objets, deux plateformes sur les côtés servant de tremplin et une centrale placée à mi-hauteur. Côté musique, pas moins de 18 pistes venues d'ARMS seront ajoutées, avec deux arrangées pour l'occasion. Et tout cela arrivera la semaine prochaine, le mardi 30 juin. Vous pourrez donc vous procurer son pack à 5,99 € ou le Fighters Pass Vol.2 directement sur l'eShop ou bien sur Amazon, au prix de 29,99 € dans tous les cas.

Et pour ne pas changer, de nouveaux costumes Mii ont été dévoilés, alors ?

Ninjara (boxeur) d'ARMS

Heihachi (boxeur) de Tekken

Ayo (boxeur) de Splatoon

Oly (tireur) de Splatoon

Vault Boy (tireur) de Fallout

Oui, il y a du beau monde et il sera possible de se les procurer contre 0,80 € l'unité, là encore le 30 juin prochain.

Pour terminer, Masahiro Sakurai a également évoqué le fait qu'en achetant certains costumes, les rencontres du Tableau des Esprits pourront varier en conséquence, avant de présenter une autre nouveauté. Dans Collection, puis Esprits, une icône de Record permettra de faire une revanche avec l'équipe de notre choix face à certains Esprits proposant un défi. Un score total sera affiché, promettant une énorme rejouabilité pour quiconque voudra le faire grossir. De nombreux visuels des nouveautés du jour sont à retrouver en page suivante, qu'en pensez-vous ?