Switch 2 : Nintendo annonce déjà des problèmes de stocks !

Depuis la pandémie de COVID-19 et l'arrivée des consoles de neuvième génération, le problème des stocks est récurrent, que ce soit la faute aux composants ou aux scalpers. Avant même la présentation de sa prochaine console, Nintendo avait annoncé qu'il allait produire suffisamment de Switch 2 pour répondre à la demande. Et, afin d'éviter les scalpers, qui achètent des produits en masse pour créer de la demande et les revendre à prix fort, Nintendo a lancé les précommandes sur son site officiel, My Nintendo Store. Les joueurs devaient s'inscrire, les gagnants seront sélectionnés via un système de loterie à partir de demain, la priorité étant donné aux fans.

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Sur X (ex-Twitter), le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a annoncé que 2,2 millions de joueurs se sont inscrits pour précommander la Switch 2, rien qu'au Japon. La demande est énorme, c'est six fois le nombre de Switch 1 vendues au Japon lors de son premier mois comme le rappelle The Verge, mais même avec toutes les précautions prises, Nintendo n'est pas à la hauteur. Le constructeur japonais annonce qu'« un nombre considérable de clients ne seront pas sélectionnés lorsque les gagnants seront annoncés demain, le 24 avril ».

Nintendo précise que les joueurs qui ne seront pas sélectionnés demain seront automatiquement inscrits pour une seconde loterie, mais même là, le constructeur ne sera pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Nintendo annonce ainsi prendre « des mesures telles que le renforcement de (son) système de production » et travaillera avec les revendeurs tiers pour « mettre entre vos mains autant de consoles Nintendo Switch 2 que possible ». The Verge rappelle au passage que Nintendo propose au Japon deux versions de sa console : un modèle japonais à 49 980 ¥ (310 €) et un modèle international à 69 980 ¥ (430 €), exclusif au My Nintendo Store.

Bien que Shuntaro Furukawa ne parle ici que du marché japonais, il y a fort à parier que le problème des stocks de Switch 2 va se faire ressentir partout dans le monde. Aux États-Unis et au Canada, les précommandes ouvriront enfin demain. En France, les revendeurs comme Amazon, Cdiscount et Fnac n'ont même pas attendu le lancement officiel des précommandes pour enregistrer les réservations des joueurs, absolument rien ne garantit que toutes les précommandes seront honorées le 5 juin prochain, date de sortie officielle de la Switch 2. Il faudra se montrer patient, en espérant que Nintendo produise rapidement des consoles pour contenter tout le monde. Une chose est certaine, la Switch 2 est bien partie pour rencontrer un énorme succès commercial, à l'instar de sa petite sœur aux 150 millions d'exemplaires vendus, le prix jugé trop élevé par certains ne dérange pas les fans.

