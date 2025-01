Switch 2 : la prochaine console de Nintendo se dévoile déjà !

Nintendo n'a toujours pas officialisé la successeur de la Switch, mais d'après certaines rumeurs, cela pourrait survenir dans les prochains jours. En tout cas, les fabricants d'accessoires n'attendent pas le géant japonais pour dévoiler leurs produits, permettant de découvrir avant l'heure à quoi ressemblera cette Switch 2/Pro.

Cette semaine se tient le CES 2025, un énorme salon dédié aux nouvelles technologies à Las Vegas et l'accessoiriste Genki est présent avec... une maquette de la Nintendo Switch 2. Oui, le fabricant exhibe ses accessoires avec une réplique de la console, nos confrères de Numerama ont pu approcher la bête (un joli bout de plastique imprimé en 3D) sur le salon, une vidéo est à découvrir juste ici :

La Switch 2 ressemble à première vue à la Nintendo Switch sortie en 2017, mais la console sera quand même plus grande, avec des Joy-Con améliorés avec notamment des boutons ZR et ZL plus larges, un bouton C sur la manette droite ou encore un capteur optique. Rien de bien forcément neuf par rapport aux précédentes fuites. Les Joy-Con seraient magnétiques, avec une bonne solidité (un bouton sera à presser pour libérer les manettes), et un port USB-C additionnel viendrait s'ajouter sur le haut de la console. Genki affirme posséder un exemplaire de la vraie console dans ses locaux, c'est à partir d'elle qu'il a conçu ses accessoires, et non via un modèle 3D.

Enfin, Genki affirme que ses accessoires sortiront en même temps que la Switch 2, en avril 2025. L'attente ne devrait plus être très longue, reste encore à Nintendo d'officialiser cette console.