Switch OLED : aïe , il y a des risques de brûlures d'écran, Nintendo fait le point

En juillet dernier et sans crier gare, Nintendo a annoncé la venue d'une nouvelle Switch, le modèle OLED. Non, il ne s'agit pas d'une console Pro, mais d'une plateforme un brin plus large, incluant de nouveaux haut-parleurs et une mémoire interne de 64 Go. Certaines personnes s'inquiètent concernant l’écran, y aura-t-il des brûlures ? La réponse risque de ne pas vous faire plaisir.

La firme nippone a répondu à nos amis de chez CNET :

Nous avons conçu un écran OLED visant sur la longévité autant que possible, mais les écrans OLED peuvent subir une rétention d'image s'ils sont soumis à des visuels statiques pendant une longue période.

Comme vous venez de le lire, oui, il y a des risques de brûlures d'écran. Cependant la société partage quelques conseils pour éviter ce gros souci gênant :

Les utilisateurs peuvent prendre des mesures pour préserver l'écran en usant des fonctions incluses par défaut dans les consoles Nintendo Switch, comme la fonction de luminosité automatique pour éviter que l'écran ne devienne trop lumineux et la fonction de mise en veille automatique pour passer en mode veille après de courtes périodes.

Bref, la console n'est pas encore sortie qu'elle fait grincer des dents certains consommateurs... Pour rappel, la date de sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) est fixée au 8 octobre 2021. Allez-vous succomber ou passer votre chemin ?

Vous pouvez précommander la Nintendo Switch (modèle OLED) à la Fnac à 359,99 €.