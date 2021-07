Nintendo Switch (modèle OLED) : la nouvelle console officialisée, avec un prix, une date de sortie et des innovations techniques !

Cela faisait des mois que nous entendions parler d'un nouveau modèle de Switch, avec des rumeurs sur les caractéristiques, la période de sortie ou le prix. Les derniers bruits de couloir voulaient qu'elle soit annoncée à l'E3 2021 voire avant, mais rien n'a été dit le mois dernier. Et c'est sans crier gare que Nintendo vient de lever le voile sur cet appareil tant attendu aujourd'hui !

La bête s'appellera donc Nintendo Switch (modèle OLED), et se démarquera avant tout par son écran OLED de 7 pouces aux couleurs intenses. Elle comprendra également un large support ajustable pour jouer en mode Sur table dans les conditions que nous voulons, et des haut-parleurs intégrés avec un son amélioré. Elle sera livrée avec une station d'accueil comprenant 2 ports USB et un port HDMI pour jouer en mode Téléviseur, mais aussi un port Ethernet pour une connexion plus stable dans cette configuration. Cette nouvelle station d'accueil sera d'ailleurs compatible avec les Switch classique, tout comme ses Joy-Con et inversement.

La Nintendo Switch (modèle OLED) comprendra enfin un stockage interne de 64 Go contre 32 actuellement, et sera toujours compatible avec les microSD pour étendre cette capacité.

Écran 7 pouces

La Nintendo Switch (modèle OLED) inclut un écran OLED 7 pouces aux bords plus fins. Les couleurs intenses et les contrastes élevés de ce grand écran fournissent une expérience de jeu enrichie en mode portable et sur table, aussi bien pendant les compétitions de course les plus intenses que lors des combats contre vos ennemis.

Jouez en mode sur table en choisissant votre angle de vue préféré

Déployez le support et passez une manette à autre joueur pour partager l'écran et goûter aux joies du multijoueur coopératif ou compétitif, où et quand vous voulez.

Le large support ajustable de la Nintendo Switch (modèle OLED) peut s'adapter à votre angle de vue préféré pour vous permettre de jouer confortablement en mode sur table.

La station d'accueil incluse avec la Nintendo Switch (modèle OLED) comporte deux ports USB, un port HDMI pour connecter la station à un téléviseur ainsi qu'un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur.

Mémoire interne de 64 Go

La Nintendo Switch (modèle OLED) possède une mémoire interne de 64 Go. Il est possible d'augmenter l'espace de stockage de la console grâce à une carte microSD compatible (vendue séparément). Téléchargez vos jeux préférés et jouez-y où vous voulez, quand vous voulez.

Haut-parleurs intégrés avec audio amélioré

Profitez d'un son clair en jouant aussi bien en mode portable qu'en mode sur table.