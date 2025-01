Terminator : un nouveau jeu découvert avec un curieux développeur

Depuis les années 90, les joueurs ont pu mettre les mains sur de nombreux jeux vidéo adaptés de la franchise Terminator. Il faut dire que la saga revient régulièrement sur le petit ou le grand écran, avec des productions à la qualité variable, tout comme les jeux. Le dernier titre en date est Terminator: Resistance, un FPS soporifique développé par Teyon (Rambo: The Video Game, mais aussi RoboCop: Rogue City) et édité par Reef Entertainment.

Mais voilà que le robot du futur pourrait faire son retour prochainement. L'organisme de classification des jeux vidéo en Australie a listé dans sa base de données un certain Terminator 2D: NO FATE pour PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les informations sont maigres, il s'agira possiblement d'un jeu vidéo à l'esthétique rétro en 2D, pourquoi pas à défilement horizontal, mais une chose est sûre : Terminator 2D: NO FATE sera édité et développé par Reef Entertainment.

Le studio va se charger du développement lui-même, de quoi attiser la curiosité des fans. Malheureusement, il va falloir patienter pour en apprendre avantage sur ce Terminator 2D: NO FATE. En attendant, vous pouvez acheter Terminator: Resistance à partir de 37,30 € sur Amazon, Fnac et GOG.com.