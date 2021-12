TGA 2021 : GTFO sort enfin de son Accès Anticipé avec le lancement de sa version 1.0

Annoncé en 2017, GTFO (littéralement Get The Fuck Out) est un FPS hardcore et horrifique en coopération, exclusif aux PC et développé sous Unity, dont nous avions découvert la première bande-annonce lors des Game Awards 2017. Le studio 10 Chambers avait lancé son bébé en Accès Anticipé le 9 décembre 2019 et, aux dernières nouvelles, la version commerciale était prévue pour cette année. Eh bien, surprise (sauf en ce qui nous concerne), la cérémonie des Game Awards 2021 a été l'occasion d'apprendre la sortie de la 1.0 pas plus tard que... maintenant !

La nouvelle bande-annonce diffusée à cette occasion nous présente à nouveau l'enfer dans lequel notre prisonnier va être envoyé en compagnie de trois autres camarades, ou bien désormais avec des bots, permettant de s'amuser sans avoir une escouade complète à disposition. Ambiance sombre, monstruosités réagissant aux mouvements et à la lumière, ressources limitées, la tension est à son comble comme lors d'une partie. Parmi les autres nouveautés de la 1.0, nous retrouvons la possibilité de personnaliser notre avatar de bien des manières, un système de checkpoints, un matchmaking amélioré, un rendu et des animations raffinés, et bien plus encore. Et ce n'est que le début, puisque le système de Rundown ajoutant des maps, scénarios et autres ennemis en remplacement de l'ancien contenu va faire vivre le jeu pendant des années.

« Après avoir été en développement depuis 2015 et en Accès Anticipé depuis 2019, GTFO est enfin prêt pour la version 1.0. L'année dernière, nous avons peaufiné tout ce que nous avons déjà dans le jeu tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités », déclare Ulf Andersson, directeur créatif de GTFO. « Nous avons travaillé dur pour accueillir de nouveaux joueurs tout en mettant au défi notre public inconditionnel. Je pense que vous trouverez avec GTFO une expérience stimulante, mais agréable, grâce à nos expéditions mises à jour et à nos nouveaux compagnons de combat, les bots. Si vous avez joué à GTFO pendant l'Early Access, vous devriez remarquer une énorme différence de qualité et voir comment les améliorations rendent les pièces extrêmement difficiles plus amusantes à aborder. » « Nous avons prévu des Rundown exaltants pour 2022, où nous voulons continuer à mettre au défi nos joueurs avec de l'inattendu. Avec la version 1.0, nous commençons tout juste à repousser les limites de ce que GTFO peut être, et je ne veux rien gâcher, mais jouez au jeu - vous comprendrez ce que je veux dire. Notre liste d'idées pour de nouvelles horreurs, énigmes et outils est longue, donc je suis vraiment enthousiasmé par les années à venir de GTFO », a déclaré Hjalmar Vikström, directeur du game design chez 10 Chambers.

Par ailleurs, sachez que GTFO prend désormais en charge de nouvelles langues, à savoir le français, le russe, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le chinois traditionnel et simplifié, le japonais, le polonais et le portugais brésilien.

GTFO est donc disponible sur Steam au prix de 39,99 €, avec une réduction de 25 % durant quelques jours pour le lancement de cette version 1.0. Vous pouvez le retrouver chez notre partenaire Gamesplanet. Et comme nous avons eu l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions.

Lire : PREVIEW GTFO : 1.0 pour tous et tous égaux dans l'adversité