TGA 2021 : Persona 4 Arena Ultimax, le jeu de combat d'Atlus et Arc System Works annoncé et daté sur PS4, Switch et PC !

Atlus a débuté il y a quelques mois les célébrations des 25 ans de la licence Persona en teasant 7 projets, pas forcément des jeux vidéo d'ailleurs, qui seraient dévoilés au fil des mois. Si le premier n'était autre qu'un concert orchestral, nous venons d'avoir droit à l'annonce de décembre, qui en aura surpris plus d'un. Ainsi, après le portage sur ordinateurs de Persona 4 Golden, qui a été un succès commercial, l'éditeur ressort du placard Persona 4 Arena Ultimax pour l'amener sur PS4, Switch et PC !

Le jeu de combat développé par Arc System Works pour les PS3, Xbox 360 et bornes d'arcade va donc bénéficier d'une seconde jeunesse à compter du 17 mars 2022 dans le monde entier. Au Japon, il conservera son nom de Persona 4: The Ultimax Ultra Suplex Hold. Dans tous les cas, tout le contenu sera de retour avec en plus l'histoire originale de Persona 4 Arena et le dual audio (japonais et anglais), et bien entendu des Trophées / Succès Steam et cartes à échanger.

Persona 4 Golden est sinon vendu 16,99 € chez Gamesplanet.