TGS 2021 : The King of Fighters XV, Isla la graffeuse introduite dans une vidéo de gameplay

C'est désormais sur un rythme d'une vidéo toutes les quinzaines que The King of Fighters XV poursuit la révélation de son casting de personnages jouables. Les deux derniers en date nous étaient déjà connus, à savoir Ash Crimson et Kukri, mais ce n'est pas le cas de la petite nouvelle du jour. Vous vous souvenez de la bande-annonce dévoilée à l'occasion de la gamescom 2021 ? Eh bien, l'une des deux jeunes femmes qui y apparaissaient est à présent à l'honneur. Faites place à Isla !

Doublée par Lynn, Isla est donc une création originale pour ce nouvel épisode et fera office de rivale à Shun'ei, partageant avec ce dernier l'utilisation de mains fantômes au combat, en plus d'être la deutéragoniste de l'aventure. Comme expliqué dans un programme spécial diffusé dans le cadre du TGS 2021, ces dernières sont tout le temps sorties en combat. Du reste, elle a son propre style à base de coups de pieds. La vidéo du salon virtuel japonais évoque sinon le gameplay du jeu plus en détail pour les intéressés, entre autres discussions.

Il reste encore 9 combattants à introduire avant le lancement de KOF XV le 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, que vous pouvez précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.