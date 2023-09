TGS 2023 : Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time de retour avec une bande-annonce qui ne manque pas de classes et d'étrangetés

En fin de semaine prochaine, le monde vidéoludique aura les yeux rivés sur le Tokyo Game Show 2023. Level-5 y sera présent avec ses nombreux projets annoncés plus tôt cette année et a décidé de publier plusieurs bandes-annonces avant l'évènement, un bon moyen pour augmenter la visibilité de ses jeux. La première concerne Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, un jeu de rôle et de simulation de vie qui va faire renaître la licence, dont seul le premier épisode a vu le jour par chez nous sur 3DS, Fantasy Life Online n'ayant finalement jamais vu le jour en Occident en plus d'avoir fermé ses portes au Japon... Après son annonce en février lors d'un Nintendo Direct, il avait eu droit à une vidéo durant le Level-5 Vision 2023 qui nous présentait une partie de ce qui fera tout son charme. Ce nouvel aperçu, qui est considéré comme la véritable première bande-annonce par le studio, met en avant deux éléments bien distincts tout en teasant son intrigue.

Ainsi, il nous est tout d'abord rappelé que nous débuterons notre aventure sur île déserte où sont présentes des ruines et surtout des créatures pas franchement sympathiques. Au fil du jeu, nous pourrons adopter plusieurs classes / métiers selon nos besoins, appelés Lives (littéralement avoir plusieurs vies) pour nous aider à bâtir l'île de nos rêves. Pour le moment, sont donc confirmés les jobs de Pêcheur, Cuisinier, Paladin, Bûcheron, de quoi bien nous nourrir et équiper avant d'aller combattre ! Le site officiel nous donne également les noms de ses autres vies reprises des précédents jeux, à savoir le Mercenaire, le Mage, le Chasseur, le Mineur, l'Alchimiste, le Tailleur, le Menuisier et le Forgeron. De plus, une classe inédite fera son arrivée avec cet épisode : le Fermier. Il y en aura d'autres, qui restent donc à découvrir.

Autre nouveauté, nous croiserons la route d'objets possédant une âme en voyageant 1 000 ans dans le passé, appelés Strangeling, qu'il faudra sauver pour leur redonner forme humaine. Ils pourront ensuite nous accompagner dans nos aventures. La fin de la vidéo est sans nul doute en lien avec l'intrigue, mettant en scène un terrible dragon ténébreux s'attaquant au navire sur lequel nous nous trouvons et un PNJ portant un chapeau, tous étant inclus sur une nouvelle illustration visuellement très réussie.

Si vous préférez visionner cette bande-annonce sans les sous-titres et en plein écran, voici sa version purement japonaise :

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time est toujours attendu en 2023 exclusivement sur Switch, il serait donc temps que Level-5 en annonce une date de sortie.