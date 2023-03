Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time nous rappelle ses principaux atouts dans une nouvelle bande-annonce

Le mois dernier, Level-5 nous a bien surpris en annonçant lors du Nintendo Direct un certain Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Pour les fans des productions du studio qui ont connu l'époque de la 3DS, Fantasy Life était une véritable pépite de la console portable, mêlant avec brio RPG et simulation de vie. Une suite un tant appelée Fantasy Life 2 puis rebaptisée Fantasy Life Online a ensuite un temps occupé les joueurs de l'Archipel sur smartphones et autres appareils compatibles avec iOS et Android avant de fermer ses portes en 2021, alors même qu'il aurait pu débarquer chez nous... Désormais, tous les regards se tournent vers Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, attendu sur Switch et qui nous fera jouer avec le temps en permettant de revenir dans le passé de l'île où se déroulera l'aventure. Le Level-5 Vision 2023 a été l'occasion d'en apprendre davantage à son sujet, quoi de neuf ?

Ce nouvel épisode nous replongera dans le monde de Reveria et reprendra les bases de la licence avec, comme montré dans la vidéo du jour, la création de notre avatar et l'apprentissage de différents métiers (Cuisinier, Bucheron) auprès de Life Masters à l'instar de celle dirigeant les Paladins. Si vous connaissez l'original, la recette semble être toujours aussi bonne. Un aperçu de notre demeure est également montré, ainsi que l'île de Mysteria que nous pourrons modifier à loisir et où nous bâtirons notre propre ville. Le scénario tournera lui autour d'un mystère non résolu, d'un dragon et d'une fille contrôlant le temps, tout un programme. Enfin, Akihiro Hino a précisé que le « i » du titre symbolise plusieurs choses à commencer par « Île », « Internet », car du multijoueur sera évidemment présent pour s'amuser à plusieurs, et « Individu » puisque nous vivrons notre propre aventure. Un quatrième sens se cache derrière cette lettre, mais ne sera révélé que plus tard.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sortira donc cette année sur Switch à travers le monde.