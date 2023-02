Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, un nouveau jeu de rôle et de gestion entre passé et présent annoncé en exclusivité sur Switch

En plus du retour du Professeur Layton, Level-5 avait une autre annonce à faire lors du Nintendo Direct de ce soir. Il s'agit de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, un nouvel épisode à venir en Nintendo Switch pour cette jeune saga née sur 3DS et passée par les mobiles sous iOS et Android.

Il s'agira encore une fois d'un jeu de rôle avec des éléments de simulation, nous demandant aussi bien d'explorer une île, cette fois en voyageant entre le présent et le passé, que de construire notre propre ville. Et à en croire le résumé officiel, des personnages connus des fans sont sur le retour.

Débutez une nouvelle vie de rêve sur une île en ruine et embarquez pour une grande aventure qui vous fera voyager dans le passé ! Nouez des amitiés, fabriquez toutes sortes d'objets et construisez votre propre ville ! Un tout nouvel épisode de la série Fantasy Life

Construisez votre propre ville et partez à l'aventure sur une toute nouvelle île

Explorez l'île en adoptant la vie (autrement dit l'occupation) que vous voulez

Voyagez entre le présent et le passé pour lever le voile sur les secrets de cette mystérieuse île

Retrouvez des personnages connus de la série qui font leur retour





Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time n'a pas de date de sortie précise, mais il est prévu pour 2023 sur Switch.