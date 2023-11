Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, une période de sortie et un étonnant comparatif vidéo avec le jeu 3DS

Lorsqu'il avait annoncé son Level-5 Vision 2023 II, le studio nous avait prévenus du report de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time à l'année prochaine. Au final, ce sont tous ses prochains jeux qui ne verront pas le jour en 2023, mais passons. Après des vidéos lors du Level-5 Vision 2023 et à l'occasion du TGS 2023, il s'est donc à nouveau montré ce mercredi avec une vidéo plutôt surprenante, puisqu'elle sert de comparatif entre ce nouvel épisode et le jeu d'origine paru sur 3DS en 2012 au Japon et pas avant 2014 par chez nous. Forcément, tout sera mieux, car le contraire serait se tirer une balle dans le pied...

Nous avons donc droit à un comparatif du créateur de personnage, qui outre des graphismes modernisés proposera dans ce nouvel épisode des éléments supplémentaires pour encore plus de possibilités. L'écran plus large de la Switch permettra de son côté une vue élargie. De plus, nous pourrons grimper sur certains rebords pour atteindre des zones surélevées au lieu de devoir chercher un accès. Il y a fort à parier que le level design a été modifié en conséquence. Mieux encore, les PE ne seront plus consommés lorsque nous courrons ! Côté contenu, passé un rappel des 14 classes (les Lives) déjà dévoilées, il est dit que les mini-jeux ont été repensés pour être plus simples et proposer du gameplay plus amusant. La décoration de notre demeure fera également son retour, avec en plus de la personnalisation en extérieur pour arranger l'île selon nos envies à la manière d'un Animal Crossing. Même les personnages que nous avions pu découvrir à l'époque seront à nouveau présents et viendront vivre sur notre île en plus de pouvoir nous accompagner au combat.

Par ailleurs, une fenêtre de lancement plus précise a été communiquée. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time devrait donc être disponible au cours de l'été 2024 sur Switch et ce avec un lancement mondial qui inclura le support de multiples langues pour ses textes, à savoir l'anglais, le japonais, le chinois traditionnel et simplifié, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol et le coréen. Une date exacte est déjà connue en interne, mais n'est pas communiquée pour des raisons stratégiques. Il semble que Level-5 préfère attendre de voir ce qui sortira durant cette période pour bien se positionner ou que cela ait à voir avec Nintendo si jamais ce dernier édite comme par le passé le jeu à l'international. Bref, wait & see. Au moins, si un nouveau délai devait survenir, il serait minimisé.

Pour terminer, vous noterez que la liste des fonctionnalités du jeu est accompagnée par la mention « autres plateformes non décidées », qui suggère que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time pourrait finalement ne pas sortir que sur Switch.

Nouvelles fonctionnalités : Personnalisation de l'île / Aménagement paysager / Interaction de personnage / Exploration de l'Abysse / Voyager 1 000 ans dans le passé / Rassembler les Strangelings / Nouvelles actions de joueur / Nouvelles classes : Fermier et Artiste / Développement de donjon / Livre de collection.

: Personnalisation de l'île / Aménagement paysager / Interaction de personnage / Exploration de l'Abysse / Voyager 1 000 ans dans le passé / Rassembler les Strangelings / Nouvelles actions de joueur / Nouvelles classes : Fermier et Artiste / Développement de donjon / Livre de collection. Mode histoire : Création d'avatar / Sélection de classe / Visages familiers de la série / Quêtes principales / Quêtes de classe / Requêtes des habitants de l'île / Combats évènementiels / Rebâtir l'île dans le présent.

: Création d'avatar / Sélection de classe / Visages familiers de la série / Quêtes principales / Quêtes de classe / Requêtes des habitants de l'île / Combats évènementiels / Rebâtir l'île dans le présent. Artisanat : Organisation de la ville / Votre propre maison / Maisons des habitants de l'île / Maisons de guilde / Infrastructure de construction / Placement d'objets / Boutique des Mascottons / Café des Mascottons / Changer le design des bâtiments / Missions de développement.

: Organisation de la ville / Votre propre maison / Maisons des habitants de l'île / Maisons de guilde / Infrastructure de construction / Placement d'objets / Boutique des Mascottons / Café des Mascottons / Changer le design des bâtiments / Missions de développement. Multijoueur : Coop jusqu'à 4 joueurs / Exploration libre / Quêtes défis.

Vous pouvez vous procurer Animal Crossing: New Horizons au prix de 44,16 € sur Amazon, à 44,49 € chez Cdiscount et à 44,99 € à la Fnac.