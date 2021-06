The Anacrusis : un FPS coopératif avec des aliens et une ambiance décalée digne des 70's annoncé

Le nouveau studio Stray Bombay (basé à Seattle, pas en Inde) était au Kickoff Live! du Summer Game Fest pour présenter son premier jeu. Il s'agit d'un FPS en multijoueur coopératif jouable jusqu'à 4 en ligne, qui nous fera affronter des hordes d'aliens dans un vaisseau spatial, dénommé The Anacrusis.

Une rejouabilité infinie, des éléments à débloquer pour changer le cours de nos parties et une ambiance kitsch dans des décors façon 70's nous attendent, en témoigne un trailer amusant et intrigant.

The Anacrusis est un jeu de tir à la première personne à quatre joueurs à bord d'un énorme vaisseau spatial coincé dans l'espace exploré. Faites équipe avec vos amis dans une lutte infiniment rejouable contre les hordes extraterrestres pour débloquer des bonus, des armes et de nouvelles façons de jouer que vous pouvez partager avec votre équipe !

Ne Combattez Jamais Deux Fois le Même Combat

Dans The Anacrusis, l’AI Driver contrôle tous les aspects du jeu. Il engendre chaque ennemi, dirige chaque boss, et place chaque arme, gadget, et kit de santé. Peu importe votre niveau de compétence, vous trouverez le niveau parfait de défi. Plus que cela, le pilote d’IA crée le genre de moments de jeu vidéo que vous ne pouvez pas attendre pour en parler à vos amis.

Gagnez de Nouveaux Avantages et Changez Votre Façon de Jouer

Les compilateurs de matière répartis dans le jeu vous donnent accès à des dizaines d’avantages qui vont changer la façon dont vous jouez. Empilez toutes vos améliorations pour alimenter le pistolet de dernier recours ou booster votre défense en suralimentant votre impulsion de bouclier. Débloquez de nouveaux avantages en jouant et partagez vos débloquements avec tous les membres de votre équipe !

Massacrer des Aliens Avec Des armes Fantastiques

Combattez la menace extraterrestre en utilisant un arsenal stupéfiant d’armes de science-fiction classiques. Gagnez du temps avec une grenade de stase, lancez une grenade bouclier pour fournir une couverture instantanée pendant que vous sautez d’un soin, et de ramener vos amis à la vie en utilisant le Respawner. Ou mettrez la prudence au vent et brûler ami et ennemi avec le fusil laser.

Un Combat Pour La Survie n’Est Que le Début

La première saison des Anacrusis raconte l’histoire de quatre survivants improbables--Nessa, Guion, Liu et Lance--qui sont des combattants réticents dans la bataille pour défendre l’humanité contre la menace extraterrestre. Jouez plus et débloquez plus du mystère de l’attaque extraterrestre.