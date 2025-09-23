The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, l'édition physique se précise et ça sera une belle affaire !

En avril dernier, Bethesda et Virtuos Games ont lancé The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée du jeu de rôle culte. Cependant, le titre n'est disponible qu'au format numérique sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais des rumeurs d'une version physique se font de plus en plus intenses, certains revendeurs ont même lancé les précommandes. De son côté, Bethesda n'a rien officialisé, mais les choses pourraient bouger dans les prochains jours.

Oblivion Remastered bientôt en boîte ?





Selon les informations de billbil-kun, le leaker de Dealabs, Bethesda lancerait les précommandes de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition le 29 septembre 2025. Il s'agirait de versions PS5 et Xbox Series X uniquement, regroupant le jeu de base, les extensions Shivering Isles et Knights of the Nine, les DLC Fighter’s Stronghold, Spell Tome, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery et Horse Armor Pack, l'artbook et la bande-son numériques et des quêtes pour des armures, armes et caparaçons uniques d’Akatosh et Méhrunès Dagon.

Y aura-t-il un disque dans la version physique d'Oblivion Remastered ?





Alors oui, il y a beaucoup de contenu dématérialisé dans cette édition Deluxe physique, mais selon billbil-kun, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition serait bien proposé sur un disque dans la version PS5. Malheureusement, le leaker n'a réussi à confirmer la présence d'un disque dans la version Xbox Series X. Quoi qu'il en soit, acheter cette édition physique devrait être une belle affaire, car The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition serait vendu 44,99 €, soit 20 € de mois que dans sa version numérique !

Quand sortira la version physique d'Oblivion Remastered ?





Enfin, le leaker de Dealabs affirme que la date de sortie de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition serait fixée au 13 octobre 2025 sur PS5 et Xbox Series X. Si tout cela est avéré, nous devrions donc avoir une officialisation dès la semaine prochaine. Sur PC, pas de version physique en vue, vous pouvez retrouver The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 49,49 € sur Gamesplanet.

