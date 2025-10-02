The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : où précommander la Deluxe Edition physique ?

Sorti en shadow drop en avril dernier, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a fait le bonheur des amateurs de jeux de rôle. Le titre de Bethesda, remis au goût du jour par Virtuos Games, n'est cependant disponible qu'au format numérique sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais heureusement, une version physique arrive.

Quel est le contenu de l'édition physique Deluxe d'Oblivion Remastered ?





Après des semaines de rumeurs, Bethesda a enfin lancé les précommandes de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Cette édition physique regroupera pas mal de contenu, le voici :

Jeu de base au format physique ;

Nouvelles quêtes pour des armures, armes et caparaçons d'Akatosh et Méhrunès Dagon uniques, au format dématérialisé ;

Accès à l'artbook numérique et la bande-son ;

Extensions d'histoire Shivering Isles et Knights of the Nine ;

Contenu téléchargeable supplémentaire : Fighter’s Stronghold, Spell Tome, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery et Horse Armor Pack.

Où précommander l'édition physique Deluxe d'Oblivion Remastered ?





Oui, c'est le même contenu que l'édition Deluxe numérique, vendue 64,99 € sur les boutiques en ligne. Mais cette version physique a un énorme avantage : elle ne coûte que 44,99 € ! Autant dire que les joueurs qui ont attendu cette boîte vont faire une bonne affaire, voici où précommander The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition :

Quand sortira l'édition physique d'Oblivion Remastered ?





La date de sortie de l'édition physique de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition est fixée au 13 octobre 2025, sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

