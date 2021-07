The King of Fighters XV dévoile enfin ses plateformes et se trouve un éditeur à l'international !

Nous n'avons malheureusement pas eu de révélation de nouveau combattant pour The King of Fighters XV la semaine dernière, mais ce n'était que pour mieux nous chauffer cette semaine. En effet, SNK s'est enfin décidé à lever le voile sur ce qui était presque devenu un running gag, à savoir les plateformes sur lesquelles le jeu sortira. Et, oui, même là nos attentes volent en éclats, puisque KOF XV sortira évidemment sur PS5, PS4 et PC (Windows 10, Steam et l'EGS), mais aussi sur Xbox Series X|S ! La venue du jeu sur les nouvelles consoles de Microsoft devrait ravir bien des joueurs.

Pas de date précise pour le moment, le 1er trimestre 2022 étant toujours visé. En revanche, nous apprenons que Koch Media s'occupera de l'édition du jeu en dehors du Japon.

Stephan Schmidt, Directeur du département consacré au partenariat d'édition international chez Koch Media déclare : « Nous sommes ravis de travailler une nouvelle fois avec SNK et de pouvoir les soutenir à l'aide de nos différents bureaux d'édition locaux à travers le monde. C'est également un véritable plaisir que de pouvoir travailler sur cette franchise iconique de jeux de combat. Je suis convaincu qu'ensemble nous accomplirons de merveilleuses choses, pour la sortie physique et dématérialisée de ce titre ». Yasuyuki Oda, Chief Producer de la série The King of Fighters chez SNK Corporation ajoute : « Nous sommes très heureux de travailler de nouveau à l'étranger avec notre partenaire d'édition, Koch Media. À l'aide de son réseau mondial, je crois au fait que nous aurons de fantastiques résultats en suscitant l'intérêt autour de The King of Fighters auprès des fans ».

En attendant de découvrir ce jeudi le prochain membre du roster de The King of Fighters XV

