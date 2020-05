The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV s'offre un trailer scénaristique où les membres de la Classe VII s'unissent à nouveau

Le 1er avril, NIS America n'a pas fait de blague à sa communauté, mais a plutôt saisi l'occasion pour annoncer la localisation occidentale de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV à destination des PS4, Switch et PC. Visiblement bien décidé à faire parler du jeu de rôle régulièrement, l'éditeur a diffusé cette semaine une nouvelle bande-annonce consacrée au scénario, à éviter donc si vous êtes toujours sur le troisième épisode.

Ce qu'il est advenu de Rean Schwarzer, le personnage principal de la saga, est ainsi montré pour nous exciter. En son absence, les nombreux protagonistes de la Classe VII, anciens comme nouveaux, vont devoir prendre leur destin en main.

The Legend of Heroes: Trails Of Cold Steel IV 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. L'Empire d'Erebonia est au bord de la guerre ! L'histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l'Empire, dans une tentative d'arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d'Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.

Il s'agit de l'épisode ayant le plus de personnages jouables jusqu'à présent, qu'ils soient de la Classe VII, de la Section Spéciale de Soutien de Crossbell ou de Liberl. Tout ce beau monde pourra donc combattre avec système encore peaufiné, où mechas, Lost Arts et magie Orbal cohabiteront. De nombreux mini-jeux seront également inclus, tels que le Vantage Master et la pêche pour ceux sur le retour, ou bien le Poker, Blackjack et Horror Coaster du côté des inédits. Et bien entendu, les doublages japonais et anglais seront tous les deux présents.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV nous donne rendez-vous à l'automne 2020 sur PS4, puis début 2021 sur Switch et PC. D'ici là, le troisième épisode sera disponible sur la console de Nintendo.