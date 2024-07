The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Link sera-t-il jouable ? La réponse a été donnée

Le mois dernier, Nintendo nous a bien surpris durant son Direct en dévoilant non pas des portages d'anciens épisodes de The Legend of Zelda comme The Wind Waker ou Twilight Princess, mais bel et bien un jeu totalement inédit et oh combien différent de ce qui a pu être fait par le passé, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. En effet, nous y incarnerons la princesse donnant son nom à la licence, ce bon vieux Link ayant été montré se faisant engloutir par une faille. Les fans se demandaient tout de même s'il serait jouable, une question légitime qui a trouvé réponse, mais pas directement via le développeur japonais.

C'est en effet la description fournie par l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord, qui a vendu la mèche, indiquant la chose suivante :

Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda alors qu'elle tente de dissiper les failles dans Hyrule et de sauver Link. Depuis une vue aérienne de 3/4, les joueurs explorent divers environnements tout en combattant des ennemis stylisés (par exemple des humains, des créatures). En tant que Link, les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis ; Zelda peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures (par exemple, des chevaliers mécaniques, des soldats cochons, du slime) au combat. Certains ennemis peuvent être vaincus en étant incendiés ; d'autres créatures se dissolvent dans la brume lorsqu'elles sont vaincues. Les séquences de combat sont quelque peu frénétiques, avec plusieurs ennemis attaquant/combattant en même temps.

Nous avons donc la confirmation que Link sera jouable, reste à savoir si cela dépassera le stade de l'introduction durant laquelle il semble évident que nous le contrôlions pour faire face à Ganon. Pourrait-il avoir droit à de petits segments dédiés liés au scénario ? Quoi qu'il en soit, cela ne retirera en rien le fait que la vedette de cette aventure sera Zelda, qui l'a bien mérité après tout ce temps.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est pour rappel fixé au 26 septembre sur Switch.