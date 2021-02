The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, comparaison vidéo entre les éditions Switch et Wii

Oui, la version Switch de The Legend of Zelda: Skyward Sword est une réalité, Nintendo vient d'annoncer la chose en livrant quelques informations, une bande-annonce et des images. Forcément, certains se sont précipités pour comparer cette nouvelle édition avec le titre Wii. Ainsi, ElAnalistaDeBits partage une vidéo fort intéressante, montrant les améliorations visuelles.

Premier constat, les textures sont plus nettes, plus clinquantes. Ensuite, point agréable, l'aliasing a disparu, les contours de nos personnages et des environnements sont plus plaisants à l’œil. En outre, le framerate est bien meilleur, le titre est plus fluide, apportant un confort visuel non négligeable. Que pensez-vous de ces ajustements ? Trouvez-vous cette nouvelle version attrayante ?

Notez que la date de sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est fixée au 26 juillet 2021.

