The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Ganondorf se dévoile dans une dernière bande-annonce spectaculaire !

Nous ne sommes désormais plus qu'à un mois du lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suite de Breath of the Wild dont une partie des nouveautés de gameplay ont été montrées par Eiji Aonuma tout récemment durant une dizaine de minutes. En mettant cette vidéo de côté, le jeu a eu droit à deux bandes-annonces principales (à revoir ici et là) depuis que son nom a été dévoilé, et à quelques autres depuis que le projet est connu. Nintendo a globalement laissé planer le mystère et n'en a pas trop montré. Si jamais il vous en faut un peu plus pour vous hyper avant sa sortie, ça tombe bien, car un troisième et dernier trailer dit de « prélancement » est en chemin.

L'éditeur nous donne rendez-vous ce jeudi 13 avril à 16h00 pour découvrir un dernier aperçu du jeu avant sa sortie, qui durera pas moins de 3 minutes. Quant à son contenu exact, le mystère est total. Est-ce que Big N. réussira le tour de force de faire mieux que la bande-annonce qui avait dévoilé la date de sortie de BOTW en 2017 ? C'est tout ce que nous souhaitons.

Mise à jour : eh bien, nous ne sommes effectivement pas loin de ressentir les mêmes sensations qu'à l'époque en visionnant cette bande-annonce, dans laquelle Ganondorf se montre enfin pleinement ! La princesse Zelda est aussi présente dans une toute nouvelle tenue et devra être retrouvée. Plusieurs autres personnages sont aussi visibles, certains inédits, mais pas que, puisque Sidon sera de retour pour nous aider ! Parmi les nombreuses séquences inédites, la présence d'une fusée a de quoi surprendre, de même qu'un affrontement aux commandes d'un char que nous aurons au préalable fabriqué.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est donc pour rappel fixée au 12 mai sur Switch et vous pouvez précommander l'édition standard sur Amazon au prix de 54,99 €.

