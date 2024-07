The Machines Arena lance un événement passionnant de Play 2 Airdrop : débloquez les jetons $TMA grâce au jeu.

The Machines Arena (TMA) développé par Directive Games allie divertissement et potentiel de gains. L’événement Play 2 Airdrop est désormais en direct, invitant les joueurs à participer à diverses activités à la fois dans et en dehors du jeu. Les participants peuvent accumuler des points qui déterminent leur classement sur le tableau des scores P2A, influençant directement le montant des jetons $TMA qu’ils recevront lors de l’événement de génération de jetons à venir (TGE).

« C’est une étape importante pour Directive Games, notre équipe et la communauté incroyable que nous avons construite pour The Machines Arena sur le réseau Ronin », a déclaré Kent Byers, directeur des produits. « Ce n’est pas la ligne d’arrivée - il y a tellement plus que nous voulons faire et offrir. Mais cela marque certainement une étape importante où nos joueurs existants et nouveaux peuvent plonger dans TMA, gagner de nouvelles récompenses et profiter d’une compétition à enjeux élevés. » « Personnellement, je considère que nous atteignons le meilleur des deux mondes », a déclaré Kristján Einar Kristjánsson, directeur marketing chez Directive Games. « Ajouter les incitations que W3 gaming a à offrir à un jeu déjà reconnu en tant que jeu multijoueur PVP basé sur l’équipe fait de cette expérience de jeu ce que je cherchais. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté pour intégrer les fonctionnalités que les joueurs veulent, en construisant le jeu que les utilisateurs veulent jouer » Les utilisateurs peuvent rejoindre le P2A en visitant themachinesarena.com

Comment fonctionne le Play 2 Airdrop

Le Play 2 Airdrop est un système de récompenses ludique où les joueurs gagnent des points grâce à diverses activités, notamment :

Participer à des matchs : accumuler des points en jouant dans les modes PVP et PVE.

Compléter des quêtes : s’engager dans des quêtes en jeu et en dehors du jeu pour obtenir des points supplémentaires.

Monter de niveau : gagner des points en progressant dans les niveaux, y compris ceux acquis avant l’événement P2A.

Posséder et conserver des actifs en jeu : la création d’actifs tels que des skins et des familiers octroie des bonus de points significatifs. Plus il y a d’échanges sur le marché, plus les points pour chaque actif créé sont élevés.

Rejoindre le statut VIP : acheter une adhésion VIP pour accéder à des sources de points exclusives et améliorer son classement sur le tableau des scores.

Système de parrainage : les membres VIP peuvent doubler les points gagnés par eux-mêmes et leurs filleuls.

Activités en équipe : créer des équipes pour grimper dans le classement P2A et collaborer avec les membres de l’équipe pour augmenter les scores individuels et d’équipe.



Maximiser les récompenses

Les joueurs doivent participer activement à l’événement, jouer au moins 20 matchs et acquérir une adhésion VIP au moins une fois. Les adhésions VIP sont disponibles en 4 niveaux, avec des récompenses de plus en plus élevées en fonction du niveau.

Avantages exclusifs

Jetons : seuls les membres VIP sont éligibles pour recevoir des jetons pendant la TGE (génération de jetons).

Accès au classement : compétition exclusive sur le tableau de bord P2A en tant que membre VIP.

Système de codes de parrainage : doublement des points pour les sponsors et les joueurs parrainés ayant une adhésion VIP active.



Engagement communautaire et jalons

La participation active de la communauté est essentielle pour débloquer des allocations de jetons supplémentaires.

L’événement P2A comprend des jalons communautaires organisés en huit catégories, chacune avec cinq sections.

Participation collective : l’implication de chaque membre compte pour atteindre ces jalons.

Bonus débloqués : compléter les sections et les catégories augmente l’allocation totale de jetons, pouvant la faire passer de 3 % à 7 %.

À propos de The Machines Arena (TMA)

TMA est un jeu de tir de héros à rythme rapide où les joueurs s’affrontent lors de batailles intenses, vue du dessus. Les utilisateurs peuvent rivaliser avec d’autres joueurs lors de matchs explosifs en mode JcJ (Joueur contre Joueur), collaborer pour vaincre leurs adversaires ou essayer leur chance en mode JcE (Joueur contre Environnement) et Death Run, pour une bonne dose d’adrénaline. Un jeu facile à apprendre, mais difficile à maîtriser.

À propos de Directive Games

Directive Games a été fondé en 2014 par des vétérans du développement de jeux issus de CCP Games et DICE, dans le but d’explorer les limites du développement de jeux. Avec des bureaux à Shanghai, Singapour, Reykjavik et Los Angeles, l’entreprise vise à créer des jeux multijoueurs compétitifs immersifs et de grande envergure. Pour ce faire, Directive Games a développé une puissante infrastructure technologique comprenant un backend propriétaire pour le développement de mondes persistants, une chaîne d’outils d’intelligence artificielle générative et la procéduralité. Ses prochains titres, The Machines Arena, alimenté par la blockchain Ronin, et Civitas, le premier MMO de stratégie communautaire, ne font pas exception, en privilégiant les joueurs et en utilisant des objets numériques et la propriété pour créer des expériences vraiment captivantes

