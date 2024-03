The Night Wanderer : un Souls-like de science-fiction à Midgaard présenté en vidéo

Mighty Koi a dévoilé aujourd'hui Thorgal, un jeu d'action et d'aventure basé sur la bande dessinée éponyme, mais le studio polonais présente également The Night Wanderer, un jeu de rôle Souls-like de fantasy et de science-fiction, dont voici une première bande-annonce, posant les bases de son univers :

The Night Wanderer reprendra donc le gameplay des Soulsborne, mais avec des mécaniques des Metroidvania. Scénarisé par Jarosław Grzędowicz, le titre suivra Vuko Drakkainen, un mercenaire et soldat d'élite envoyé sur Midgaard, une planète extraterrestre sur laquelle ont disparu des scientifiques qui étudiaient les similitudes avec notre Moyen-Âge bien terrien. Le jeu s'inspire de la Scandinavie, les joueurs feront de curieuses rencontres, souvent peu amicales, et seront aidés par Cyphral, une intelligence artificielle biologique directement connectée au système nerveux de Vuko pour améliorer sa force, ses réflexes et son endurance.

The Night Wanderer est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.