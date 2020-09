The Origin: Blind Maid, un nouveau jeu d'horreur dévoilé avec un teaser renversant

BadLand Publishing et Waraní Studios viennent de dévoiler aujourd'hui The Origin: Blind Maid, un nouveau jeu d'horreur à la première personne qui a la particularité de se dérouler dans le Gran Chaco, une vaste région d'Amérique du Sud qui englobe des territoires de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil et du Paraguay.

Un premier teaser a été diffusé, il est à retrouver ci-dessus, mais ne nous en apprend pas grand-chose sur le jeu. The Origin: Blind Maid proposera d'incarner un politicien corrompu qui traverse le Chaco paraguayen en direction du Brésil, accompagné de son assistant, afin de fuir son jugement, lui qui est accusé de nombreuses choses malhonnêtes. Cependant, il tombe sur pire que lui, la Blind Maid, une créature surnaturelle antique au passé tragique qui sera dévoilé au fil de l'aventure, qui comprendra cinq chapitres.

The Origin: Blind Maid est attendu dans le courant du premier trimestre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, et une Switch Lite à 196,29 € sur Amazon.fr.