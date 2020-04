The Otterman Empire : un nouveau titre farfelu a déboulé sur Switch !

Développé par le studio anglais Tri-Heart Interactive, The Otterman Empire a droit à une date de sortie, et c’est pour bientôt ! Ce jeu de tir à la troisième personne nous plongera dans la peau d’une loutre qui, munie d’une arme et d’un jetpack, va devoir tout faire pour survivre (c’est-à-dire tuer ou collaborer). Pouvant se jouer en multijoueur local, l’objectif de chaque partie variera de manière aléatoire parmi huit modes de jeux. Cette production inclut également un mode solo avec énormément de challenge.

Plus concrètement, The Otterman Empire, c'est ça :

Nintendo eShop - Carte cadeau 25 € 25 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 25€. Action multijoueur : faites équipe avec quatre joueurs dans une campagne coop chaotique, ou testez votre amitié dans notre mode compétitif contre !

: faites équipe avec quatre joueurs dans une campagne coop chaotique, ou testez votre amitié dans notre mode compétitif contre ! En solo ! Parcourez la galaxie et affrontez Tiko seul ! Avec une grande variété de défis, sur 8 planètes différentes, dans un mode campagne intense qui vous tiendra sur vos gardes !

! Parcourez la galaxie et affrontez Tiko seul ! Avec une grande variété de défis, sur 8 planètes différentes, dans un mode campagne intense qui vous tiendra sur vos gardes ! Construisez votre équipe : gagnez des étoiles, débloquez des skins, personnalisez vos loutres et continuez à vous battre.

: gagnez des étoiles, débloquez des skins, personnalisez vos loutres et continuez à vous battre. Modes de jeu : des modes de jeu qui changent très rapidement, des rounds de 2 minutes et de dangereux environnements... Nous promettons que c'est le chaos !

: des modes de jeu qui changent très rapidement, des rounds de 2 minutes et de dangereux environnements... Nous promettons que c'est le chaos ! Lieux : combattez à travers la galaxie tentaculaire de l'Empire Otterman !

: combattez à travers la galaxie tentaculaire de l'Empire Otterman ! Écran partagé : prenez les manettes et voyez qui a ce qu'il faut pour sortir en tête.

The Otterman Empire est disponible sur le Nintendo eShop pour la somme de 22,99 €.