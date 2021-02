The Persistence : une version Enhanced annoncée sur PC, PS5 et Xbox Series X et S

The Persistence n'est plus tout jeune, il est sorti à l'origine en réalité virtuelle exclusivement sur PS4 avec le PlayStation VR, mais il a eu droit depuis à une version sans VR, jouable sur PC, PS4, Xbox One et même sur Nintendo Switch. Et dans les prochains mois, il sera de retour dans une version Enhanced.

Le développeur Firesprite vient en effet d'officialiser The Persistence Enhanced, une version pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S attendue dans le courant de l'année. Le titre bénéficiera d'un éclairage et d'une interface améliorés, mais aussi du ray tracing. Sur PS5, les joueurs profiteront des retours haptiques de la manette DualSense.

The Persistence Enhanced sortira donc en 2021 sur ces nouvelles plateformes, le titre nous emmène pour rappel dans un vaisseau spatial. Si vous avez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, il y aura une upgrade gratuite, vous pouvez déjà acheter le titre à 17,22 € sur Amazon.