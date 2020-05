The Persistence : la version sans VR du jeu d'horreur lancée en vidéo

C'est en juillet 2018 que Firesprite Games lançait sur PlayStation 4 The Persistence, alors uniquement jouable en réalité virtuelle avec le PS VR. Mais les développeurs ont travaillé sur une version ne nécessitant pas de casque VR, elle vient de débarquer cette semaine sur la plupart des plateformes.

The Persistence est donc disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4 sans PS VR depuis cette semaine, et les développeurs ont profité de ce lancement pour partager une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus. L'occasion de rappeler que The Persistence se déroule dans l'espace, le joueur incarnant un agent de sécurité d'un vaisseau spatial dérivant vers un trou noir. Problème, le Réplicateur du navire a un dysfonctionnement, l'équipage est transformé en monstres et le joueur peut revivre après s'être fait tuer.

Oui, The Persistance mélange horreur, survie, science-fiction et rogue-like, il est à retrouver dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Une version physique arrivera en juillet prochain, mais les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon.fr.